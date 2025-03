Gobernar con alcaldes y gobernadores

En Colombia, una característica esencial, tanto del presidente de la República, como de cada uno de los alcaldes municipales y gobernadores departamentales, es que todos ellos han sido elegidos por voto popular para un período de cuatro años que afortunadamente, de acuerdo con la Constitución de Colombia, tienen distinta fecha de inicio y terminación. Por ejemplo, mientras el presidente de la República termina su mandato de gobierno el próximo 7 de agosto de 2026, los actuales alcaldes municipales y gobernadores departamentales lo concluyen el 31 de diciembre de 2027. Otro hecho a destacar es que mientras el presidente de la República, por mandato constitucional, no puede ser reelegido bajo ninguna circunstancia, los alcaldes y gobernadores sí pueden serlo en períodos de gobierno no consecutivos.

En ese camino, y por mi propia experiencia, primero como gobernador del Valle del Cauca y luego como vicepresidente de la República, mi sugerencia muy fraternal para quienes pretenden ser gobernantes es que no olviden que se gobierna para la gente y no a favor de los amigos, familiares o copartidarios políticos; que los cargos públicos tienen fecha de inicio y de terminación y que, para ganar unas elecciones, no todo vale y menos se le puede prometer a la gente lo que luego no se pueda cumplir.