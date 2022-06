Golpe a la democracia

Colombia dará este fin de semana un salto al populismo. Cualquiera que sea el resultado, nuestro país se entregará a las fauces de la menos mala de sus peores opciones. Es toda una tragedia en el sentido más amplio de la palabra.

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández representan lo peor del populismo. Son la personificación de lo más básico de la definición central de este concepto, que define acertadamente el citadopolitólogo Cas Mudde de la siguiente manera: “Populismo es una idea, no una ideología, que considera que la sociedad finalmente se divide en dos grupos homogéneos: el pueblo virtuoso y puro y las élites corruptas. Los populistas argumentan que la política debe ser una expresión de la ‘voluntad general’”. En otras palabras, yo soy el pueblo y hago lo que la mayoría quiere.

El populismo es tan de derechas como de izquierdas. Gustavo Petro está en la esquina izquierda del populismo. Es un exguerrillero, admirador de Hugo Chávez, que ha matizado su discurso radical para ser más digerible y ahuyentar los miedos que acompañan su retórica, poco confiable y con una autoproclamada estela de superioridad moral e intelectual.

Del otro lado está Rodolfo Hernández. Un empresario grosero, arrogante, con poca academia y preso del estallido de sus emociones. Ninguno proyecta la imagen de lo que un jefe de Estado debería ser.

Que estos dos personajes sean las dos opciones que tiene este fin de semana nuestro país habla muy mal de la nación. Nuestra sociedad, que se ufanaba de tener la democracia más longeva y estable de la región, arrincona y deja moribunda, como nunca, cualquier expectativa evolutiva.

Colectivamente, no pudimos hacer nada para evitar este suicidio político que nos pone al mismo nivel de otros países a los que hace poco mirábamos por encima del hombro tras acudir a autócratas irresponsables como Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador, Rafael Correa, Pedro Castillo y Nicolás Maduro. Este fin de semana contribuiremos con nuestro espécimen criollo.

Hasta acá nos han traído tres factores principalmente: un cambio generacional de personas cansadas de los mismos con las mismas; una promesa incumplida de progreso para los profesionales jóvenes; y una creciente y más evidente concentración del ingreso que hace a los ricos más ricos y a los pobres más pobres.

Esta semana la revista The Economist alerta sobre la llegada de un “círculo vicioso de estanflación económica, frustración popular y polarización política que se alimentan de cada uno” y con el potencial de afectar la democracia en la región. Lapidario.

Temprano, la semana pasada fui a votar y tengo que confesar que me sentí políticamente sucio, untado, triste y decepcionado. No hay manera de disfrazar que esto salió mal. Me vi forzado a votar por el menos malo, que por lo menos no se quedará en el poder toda la vida y que no nos expropiará lo que con tanto esfuerzo hemos ganado.

¿Petro o Hernández? Eso lo definirá usted. Los colombianos tendremos que definir entre amputarnos un brazo o cortarnos la cabeza. Pero, a partir del lunes, cualquiera que sea el resultado, debemos comenzar a trazar un camino para salir rápido de este hueco que todos contribuimos a cavar.