Estamos a cuatro días de las elecciones al Congreso de la República, la corporación encargada de crear nuestras leyes, poner en cintura al nuevo presidente y sus ministros y, por supuesto, elegir a los nuevos magistrados de la Corte Constitucional en unos años.

Ante este panorama angustiante, los grandes partidos políticos alistan sus últimos esfuerzos para dominar en estas elecciones; entre estos se encuentran los más fuertes según lo establecido por las encuestas de AtlasIntel de hace tres semanas y la más reciente encuesta de Percepción País, realizada por Guarumo y Eco Analítica: el Centro Democrático y el Pacto Histórico.

Estos vehículos electorales crearían un Congreso con mayorías en ambos extremos, dejando en segundo plano a los partidos tradicionales, por lo cual es imperativo preguntarnos: ¿Acaso este nuevo ajedrez legislativo tendrá como los grandes protagonistas a Álvaro Uribe Vélez contra Gustavo Petro, en una nueva guerra electoral?

El Centro Democrático actualmente se consolida como uno de los partidos con mayor intención de voto en términos de Senado y en Cámara de Representantes cuenta con figuras bastante destacables. Justamente, según la última encuesta, tienen una intención de voto del 21.9 %.

Desde diciembre nos dimos cuenta de una relación que se compone de tantos personajes nuevos en la política como de figuras veteranas que cuentan con amplias estructuras y conocimiento legislativo, lo que integra una renovación del Congreso en este partido.

Tanto en la lista de Cámara como en la de Senado, encontramos nuevos liderazgos de personas extraordinariamente preparadas para el cargo como el del 109 a Cámara, el exviceministro de defensa, Gustavo Niño, cuya popularidad ha crecido exponencialmente con el paso de la semana o también veteranos en la política como el actual senador Esteban Quintero, quien a lo largo de su carrera en el sector público, se ha desempeñado en diversos cargos y resulta ser una de las grandes figuras de la política antioqueña, reuniendo a grandes aglomeraciones de personas y teniendo un enfoque de política pública y control político a la creación de vías y cuidado del deporte para los deportistas colombianos.

Por último, la estrategia desarrollada por Álvaro Uribe Vélez de colocarse en el puesto 25 con el objetivo de ganar la mayor cantidad de senadores resulta ser brillante, ya que consolida las bases del Centro Democrático, teniendo el incentivo de colocar a su líder natural como el senador número 25, lo cual les daría muchas más opciones de doblar la cantidad de curules que tienen actualmente.

Sin embargo, no todo es color de rosa, debido a que Pacto Histórico tendría la posibilidad de ocupar una mayor cantidad de curules que el Centro Democrático en el Senado, especialmente teniendo en cuenta la última encuesta que los sitúa con un 29 %, alrededor de ocho puntos más que el Centro Democrático, sin tener candidatos serios y estudiosos con los que cuentan los uribistas.

Por otra parte, los demás partidos adquirirán entre siete y 13 curules, situando a los partidos tradicionales en una posición más sumisa ante los nuevos reyes de la política.

Además, la encuesta menciona que el partido Salvación Nacional tendrá tres curules, lo cual los situaría como una figura de apoyo al Centro Democrático en estas elecciones, a pesar de lo mostrado en redes sociales como un partido consolidado.

Asimismo, otros movimientos centristas como Con todo por Colombia muestran figuras clave para el proyecto político de Oviedo, siendo este Antonio Perry, quien se ha destacado como una nueva cara en el centrismo colombiano.

En conclusión, el reloj sigue contando, las campañas siguen trabajando día y noche, ya que este 8 de marzo se definirá la clase de Congreso que legislará nuestras leyes por los próximos cuatro años y cuáles serán los movimientos que desarrollarán los partidos.

Por tal motivo, invitó a todos los lectores de esta columna a votar; sin importar cuál sea su ideología política, es imperativo que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto, porque cada voz cuenta para salvar nuestra democracia y escoger a esos candidatos que, mediante sus propuestas, seriedad, estudios y experiencia, puedan ejercer este cargo con la dignidad que este merece.