Gustavo Bolívar, el candidato desubicado

El exsenador y ahora candidato a la Alcaldía por el Pacto Histórico es la opción menos viable para Bogotá. La capital de Colombia ya tiene urgentes problemas por resolver, como la temible inseguridad que se vive en las calles, la obstaculizada movilidad y la decaída estructura urbana, como para que alguien incendiario llegue a incendiar un poco más nuestra ciudad con sus polémicas declaraciones.

El supuesto de todo alcalde es que trabaje armónicamente con la Policía para conservar la ley y el orden dentro de su jurisdicción. ¿Han pensado como sería esa relación entre este candidato y la Fuerza Pública? El pasado de Bolívar se caracteriza por generar odio contra toda la institución policial, por generalizar al llamarlos “asesinos” en medio del caótico paro nacional. Incluso a algunos los ha llamado “cerdos”.

Recientemente, en el debate de SEMANA, Bolívar volvió a arremeter contra los cuatro policías a los que llamó “cerdos”. Los señala de haber abusado sexualmente a Alison Meléndez, joven que participó del paro y que después de su detención se quitó la vida en su casa. El caso es bastante trágico, pero no hay ningún derecho de acusarlos cuando supuestamente no hay pruebas.

De hecho, los cuatro policías afirman que las investigaciones en su contra son por “uso excesivo de la fuerza”, mas no por abuso sexual. Los oficiales ya han denunciado penalmente al exsenador por calumnia. Lo único que ha generado esto es una narrativa de oído mucho mayor contra miembros de esta institución. Después del señalamiento público de Bolívar, estas cuatro personas ya han recibido amenazas de muerte. Si este mal político busca la alcaldía debería primero buscar responsabilidad en su discurso.

Su estrategia actual es de limpiarse de esa reputación para ganar votos. Para ello saca pecho por alguna que otra declaración que ha dado en el pasado a favor de la Policía. Lo cierto es que Gustavo Bolívar ha estado de lado de los que atacan verbal y físicamente a los miembros de esta institución y no merece ni puede ser su jefe, como lo manda el artículo 315 de la Constitución.

La inseguridad es crítica en Bogotá. No puede haber un alcalde abiertamente agresivo con las instituciones que se encargan de la seguridad de la población.

Por otro lado, Bolívar también ha utilizado su poder político para irse contra los medios de comunicación, otro aspecto antidemocrático que tiene el candidato. Su ira contra la prensa se da por el cuestionamiento natural que deben hacerle los medios al presidente de la República cuando hay investigaciones en su contra.

Su narrativa es de victimización. Bolívar habla de los medios que “en su afán por desprestigiar a quien no le es funcional ideológicamente, pierden su objetividad”. Por eso los tilda de mentirosos y difunde tendencias malintencionadas por Twitter. Pareciera ser que toda declaración de Bolívar fuera orientada a nutrir la narrativa de lucha de clases y a crecer su perfil como escudero del Gobierno. ¿Convertiría la Alcaldía de Bogotá en su trinchera?

Definitivamente, Bolívar no busca la alcaldía, no busca trabajar como se debe por el bien del ciudadano. Lo que busca y quiere Bolívar es más activismo, más estructura burocrática para difundir con mayor poder lo que ya hemos expuesto en esta columna. La misma Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa Claudia López, afirmó en una entrevista a Noticias RCN: “Yo no me imagino a Bolívar trabajando con ellos o con la Policía. Es que si ha llamado cerdos a los policías (…) No, esta es una ciudad compleja donde las decisiones no son de blanco o negro, taquilleras o de likes.”

Gustavo Bolívar es un candidato desubicado. No merece ser alcalde de Bogotá. No puede ocultar lo que ha sido solo por ganar votos. Su discurso no demuestra una capacidad gerencial correcta, más bien es de odio, de división y Bogotá no necesita eso.

