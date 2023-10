Gustavo Petro: un auténtico peligro internacional

Las democracias liberales se encuentran en peligro. El ataque a Israel no es un hecho aleatorio y hace parte de una andanada internacional en contra de los sistemas democráticos del mundo. Atacar a Israel es el equivalente a debilitar las democracias y pueblos libres del planeta.

La dictadura de Irán apoyó irrestrictamente el ataque. Esa, para los que no lo saben, es una de las dictaduras predilectas de Gustavo Petro. Fueron invitados a su posesión y desde el 8 de agosto el canciller Leyva viene adelantando con ellos una interesante agenda binacional.

La agenda internacional de Petro también incluía no condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Infortunadamente, tres ilustres connacionales casi mueren en un bombardeo, razón por la cual el gobierno se vio obligado a condenar esa barbarie. De lo contrario, nada hubiera sucedido.

El plan estratégico internacional de Petro también incluye amistad cercana con otras dictaduras, como la de Díaz-Canel en Cuba o Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Querrá acaso emularlos y por eso se reúne con ellos tanto? ¿Le estarán contando los “secretos” para doblegar una democracia? ¿Les queda a ustedes alguna duda de que para allá vamos?

La nula condena al ataque perpetrado por Hamás es solo una muestra del lado de quien está nuestro Presidente. Él está con los dictadores y gobiernos autocráticos, y en contra de las democracias liberales como la colombiana. Ya hemos sido testigos de sus ínfulas de dictador cuando dijo que él era el superior jerárquico del Fiscal General, o cuando ha manifestado su intención de liberar a los integrantes presos de la Primera Línea mediante decreto, pues en el fondo desprecia a la justicia, la ve como adorno.

Que no nos sorprenda que Petro no condene a Hamás, ya que al no hacerlo se solidariza con ellos. Hamás es un grupo armado que no representa a los palestinos, quienes son también víctimas de este movimiento. Incluso un descendiente de palestinos, como lo es Nayib Bukele, presidente de El Salvador, manifestó que lo mejor que le podía pasar al pueblo palestino era que Hamás desapareciera por completo.

La cuestión es que la democracia colombiana está bajo amenaza. Creo qué para la comunidad internacional luego de este episodio, quedó claro quién es Gustavo Petro y para donde va. Ha probado no tener ningún escrúpulo, y que definitivamente la mal llamada “Paz Total” es un instrumento para fortalecer a los grupos armados, menguar a nuestras Fuerzas Militares y quedarse en el poder al mejor estilo de Chávez o Maduro, solo que él es más “chic” y engatusa a la gente con el discurso del cambio climático, del cual hasta ahora está probado sabe muy poco, o eso es lo que evidencia la muy pobre implementación de política pública en la materia.

El espíritu dictatorial de Gustavo Petro está ahora más potenciado que nunca. Los aplausos y discursos de varios de los congresistas de su bancada son vergonzosos, al alinearse en su discurso xenófobo contra el pueblo judío.

Ayer tuve la oportunidad de hablar con un joven que se encuentra cerca de la Franja de Gaza, en Tel Aviv. Su nombre es Ionatan Galeano. Él es colombiano de nacimiento y judío. Tiene poco más de treinta años y vive allí con su mujer y sus tres hijos. Su relato del ataque me resultó más que conmovedor, pues él y su familia estuvieron bajo un peligro inminente.

De todo lo que me dijo me retumban varios mensajes, siendo uno de ellos que él se jactaba en Israel de que Colombia era un país tolerante con los judíos y que aquí no eran señalados o maltratados y que tenían oportunidades plenas para prosperar. Esto sentía él hasta el domingo, cuando la Embajada de Israel fue cruelmente vandalizada y el discurso del Presidente abiertamente contrario a la verdad.

Para Ionatan, de manera directa o indirecta, el Presidente Petro es responsable de la vandalización de la Embajada, pues promueve un discurso terrorista. Puedo decir que muchos como él, que se encuentran abandonados a su suerte por parte del gobierno colombiano en Israel, sienten lo mismo. Ivonne Rubio y Antonio Montaño, colombianos que se encuentran en Israel, aún no aparecen, sus familias claman porque el gobierno haga algo, más allá de postear mensajes desatinados y fuera de contexto en redes como X.

Otra de las cosas que me dijo Ionatan desde Tel Aviv era que Petro no lo representaba. Y en este caso, a mí y a millones de colombianos tampoco, que nos solidarizamos con el pueblo de Israel.

A la comunidad internacional le digo: ojo con el Presidente Petro, que el falso discurso del Cambio Climático no los descreste como a tantos jóvenes ingenuos aquí. Y a los colombianos, ciudadanos de a pie, empresarios, dirigentes gremiales, medios de comunicación: pilas, que se nos está montando un dictador.