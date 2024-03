Gustavo Petro, un dictador en potencia

Hablar de una Constituyente para el país es abrir una caja de pandora donde cada sector tiene sus propios intereses; su propia agenda. Esto no es conveniente para Colombia. Petro con la excusa de la “paz total” quiere abrir esa caja de pandora para reventar el acuerdo de “paz” con los narcoterroristas de las FARC para hacerlo a su modo, revivir la reelección, perpetuarse en el poder y estatizar todo para tener el control, o sea, llevar a Colombia hacia el socialismo del SXXI e implantar una dictadura. Los famosos “cabildos” que Petro quiere convocar para su constituyente no son el pueblo, son narcoguerrilla pura y dura. Forzará a través de los grupos narcoterroristas que hoy siguen avanzando en la toma del país sin control del ejército, el perpetuarse en el poder y tomarse el Congreso. ¿Quiere generar caos para lograr llamar la Conmoción Interior y legitimar esta herramienta que le permite habilitar los mecanismos para atornillarse?

Es claro que el presidente no cuenta con las mayorías ni tampoco con el tiempo para hacerlo por la vía constitucional. El libreto está escrito es simplemente aplicarlo y Petro sabe cómo hacerlo. No subestimen ni se confíen del Chávez colombiano. Este tipo de dictadores no conocen de respeto por la Constitución, la institucionalidad y el Estado de derecho. La línea está marcada y todavía quedan dos años para lograr el objetivo. Una vez se hacen elegir no hay poder humano los baje del poder.