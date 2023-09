Habilidad blanda

Se habla mucho de las habilidades blandas. Específicamente de aquellas que ayudan a potenciarse más como líder y a volverse un ser humano de mayor influencia.

Hay de todo en el mercado para encontrar la definición y mejor descripción de las características que hacen a un líder diferente, lo que hoy llamaríamos inspirador.

Piensa en este momento quién se te viene a la cabeza cuando reflexionamos por alguien a quien admiremos. A veces me he encontrado que muchos no saben a quién admirar, pareciera que aunque busquemos referentes de inspiración nos quedamos incluso en esta reflexión acomodados en lo natural, admirar a los conocidos, a los padres, a los seres que amamos. Lo cual es profundamente loable, pero el pensamiento debe ir más allá.

He encontrado unos personajes fascinantes detrás de la búsqueda de aquellos que a pesar de su éxito empresarial han demostrado preocuparse por su entorno de manera transparente. Encontré a un personaje realmente increíble, quizás no tan conocido en países de Latinoamérica, pero si a nivel global. Se trata de Indra Krishnamurthy, empresaria estadounidense nacida en India y quien fue la primera mujer presidenta y CEO de Pepsico, segunda compañía de alimentos y bebidas a nivel mundial.

Esto ocurrió en la década de los noventa, teniendo en cuenta además que fue la primera persona inmigrante manejando las riendas de una empresa tan poderosa, la encontré aún más admirable y me enganchó.

A lo largo de sus años en Pepsico (12) la compañía creció un 80% y se comenzó una transformación para convertirla en una empresa más ecológica y más respetuosa con el medio ambiente.

Escuchar a Indra es realmente inspirador. Es clara, concreta y no se inventa vueltas para entretener, su mensaje es contundente. Ella afirma que su carrera logró avanzar gracias a su foco estratégico en liderazgo y en lo que ella denomina las 7C. Hoy quiero centrarme en cuatro de ellas, Creatividad, Coraje Coaching y Comunicación. Me puse a reflexionar que tenían en común estas cuatro variables y me di cuenta de algo evidente las cuatro tienen que ver con decisiones, con definir una actitud, priorizarlo y actuar.

Claramente, todas estas habilidades son las que semejante tamaño de mujer plantea como sus claves para un trabajo de CEO que llevo a una de las compañías más grandes del mundo a crecer a doble dígito. Entonces no se trata de que estas habilidades sean suaves o blandas, eso sí no son técnicas. No se aprenden solo por leer un manual, hay que experimentarlas y vivirlas y definitivamente estar convencido de que es importante volverlas parte del propio ADN.

Detrás de todas las habilidades que todos los grandes líderes proponen, hay una variable fundamental para hacer estrategia, esta variable es lograr una escucha activa. Sin diálogos internos, sin juicios, concentrado en el otro, estando presente con el otro.

Escuchar pareciera lograble. Todos nos sentimos grandes escuchas, la noticia es que no es cierto. Noto que muchas veces la gente no escucha ni siquiera lo básico de una instrucción. Hay que hacer consciencia y realmente entender cómo mejorar la escucha, cómo poder ser coach de mis equipos, leer entre líneas y sacar más de diez minutos para ponerle atención a otro.

Una de las primeras recomendaciones para poder crecer en escucha es básicamente definir qué tanto tú te escuchas a ti mismo. Si das un espacio de tiempo para ti, para pensar en lo que te molesta, en lo que necesitas o quizás en sí eres feliz en medio de esta caminata automática diaria donde no pensamos sino que actuamos. ¿Qué tal 10 minutos de silencio al día? ¿Qué tal un ayuno de redes?.

No se pierde tiempo cuando se escucha a otro. No se pierde tiempo cuando se observa con escucha activa al mercado, al equipo, a la empresa al jefe a tus hijos, a tu pareja….

“El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha.” Jimmy Hendrix