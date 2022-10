Hersan 100 años

No odiar. No solo nos dio a sus hijos y a su familia muchos ejemplos de ese valor, sino que muchas veces me dijo: “Cuando odias, el daño te lo haces tú y no a la persona a quien odias”. Lección sabia que me llevaré a la tumba.

En este acelerado mundo, recordar a una persona como Hernando Santos Castillo, si tiene diez likes, es mucho. Habría que inventarse un título llamativo para lograr llegar a 50 o quizás 100. Acá olvidamos todo en un dos por tres. Se olvida nuestra historia, olvidamos nuestros dolores, olvidamos nuestros triunfos y desechamos lo que construimos con una facilidad pasmosa.

Y es aquí donde comienzo a recordar a ese gran periodista y gran ser humano que fue Hernando Santos Castillo, mi padre. Cuando había una crisis brutal nos decía con total tranquilidad, “mijito, no pasa nada”. Se acordaba, lo que ya no hacemos, de peores crisis que tuvo que afrontar tanto personales como de país y tenía una perspectiva para ver el contexto, las posibilidades, cómo se había actuado en el pasado y cómo se debía actuar en ese momento.

Nosotros, los jóvenes, creíamos que el mundo se iba a acabar, y eso que no éramos millennials quejetas, pero la sabiduría de ese señor nos mostraba que el mundo no se acababa y que había un camino y una salida.

Durante mis años de servicio público recordé nuestras peleas en muchos momentos porque cada una de ellas me dejó una enseñanza. La más grande, la crisis del Proceso 8.000, donde muchos queríamos que Samper se fuera y saliera de la presidencia. Mi padre decía: “Sobre las cenizas de un presidente no se construye nada”. Y cuando yo alegaba que el Congreso no iba a juzgarlo con independencia porque Samper podía comprar con contratos y burocracia el fallo absolutorio, cosa que pasó, me decía: “Esas son las reglas del juego y con ellas se le juzga. Si no nos gustan, se cambian. Pero para los que vienen”.

Tenía toda la razón. Como tantas veces me enseñó lo que era la institucionalidad. Como debíamos protegerla y cuidarla, y si no nos gustaba algo, cambiarlo. Pero sin olvidar de dónde venimos y para dónde vamos.

Quizás lo más importante de su vida periodística y como director de El Tiempo fue su presidencialismo. Siempre apoyó al presidente de turno. Siempre le dio el compás de espera. Siempre miraba el vaso medio lleno, condición que heredé a Dios gracias, y cuando el poder de El Tiempo era único en Colombia, un editorial podía tumbar a un presidente, jamás abusó de ese poder o lo utilizó para beneficio propio.

Su vida fueron El Tiempo y el país. Como también fueron la de su hermano Enrique. Su gran amigo Julio Mario Santo Domingo quiso comprar El Tiempo y mi padre le decía: “No, Julio Mario, donde te venda, acabo yo lavando baños”. Nunca hizo un negocio. Vivió de y para El Tiempo y junto con mi primo Luis Fernando, sin ser un grupo económico, construyeron un grupo de comunicaciones que era el tercero en Colombia.

Recuerdo cuando El Tiempo licitó un noticiero en la televisión pública. Y muchos presidentes utilizaban esas licitaciones para favorecer amigos, para calmar opositores, sin dejar de lado la calidad de quienes ofrecían o competían por un espacio de esa televisión pública, pues no había canales privados. El entonces presidente Julio Cesar Turbay llamó a mi padre y le dijo que sin duda la propuesta de El Tiempo era la mejor, pero que dada la relación de amistad de ambos y el apoyo de El Tiempo al Gobierno, otorgarle esa concesión a El Tiempo se vería mal. Mi padre le dijo que claro que sí, que tenía toda la razón y que procediera de esa manera.

Mi secuestro mostró dos aspectos de ese gran ser humano que era mi viejo. El primero fue cuando después de una visita al entonces presidente Gaviria, tanto mi viejo como el expresidente Turbay, quien tenía a su hija secuestrada, tomaron la decisión de escribir una ayuda de memoria que entregaron a Gaviria donde, palabras más palabras menos, lo dejaban en total libertad para actuar en el caso de estos secuestros. Turbay decía “Mi legado en la historia no se puede comprometer”, y mi padre decía que la independencia del periódico tampoco. El orgullo de ver un diario dándoles duro a los narcos, a pesar de tener el hijo del dueño secuestrado por ellos, es uno de mis más grandes orgullos y muestran lo que Hernando y Enrique Santos eran.

Y el segundo se da cuando, en un intento de rescate, muere Diana Turbay y rescatan al camarógrafo Richard Becerra. Turbay llama a mi padre y con información errada lo felicita porque su hijo, yo, había sido rescatado y le cuenta que su hija estaba herida. Ella muere pocas horas más tarde y Turbay llama a mi padre, con su hija muerta, y le pide disculpas por la equivocación de haberle dado una noticia errada. La grandeza y humildad y sentido humano de Turbay no tienen comparación. Y mi padre escribe al otro día uno de los editoriales más bellos que le he leído sobre su hija Diana, sobre Turbay, sobre la muerte. Con un sentimiento en cada palabra, que mostró la característica sensibilidad humana de Hersan, nombre con el que firmaba sus columnas cuando las escribía.

Bohemio, Hernando Santos creó junto a mi madre, Helena Calderón, en su casa un espacio intelectual que, sin duda, fue el más importante de Bogotá en los setenta. Con sus grandes amigos, Feliza Burstyn; Alejandro Obregón; Luis Miguel Dominguín; Santo Domingo; Fernando Martínez, el Chuli; y Rafael Puyana, se reunían para discutir de política, de arte, de cultura. Por esa casa pasaron Gabo, Obregón, Vargas Llosa, muchas veces. Y cuanto intelectual llegaba a la ciudad, ahí aterrizaba. Mi padre juntaba políticos, artistas y toreros, la gran afición de mi viejo, sin problema alguno. Uno veía a Palomo Linares en un almuerzo con el presidente de turno, o un expresidente como Alberto Lleras, asiduo visitante de la casa, con el Viti en total normalidad.

Ese, y me quedo muy corto, era Hernando Santos, quien habría cumplido 100 años hace un par de meses. Pero quizás la lección más importante que me dejó era una sola. No odiar. No solo nos dio a sus hijos y a su familia muchos ejemplos de ese valor, sino que muchas veces me dijo: “Cuando odias, el daño te lo haces tú y no a la persona a quien odias”. Lección sabia que me llevaré a la tumba.