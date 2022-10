Huracanes de turismo

Qué bueno sería que las autoridades ambientales y gubernamentales tomen medidas estrictas para que estos, y muchos otros casos, no sigan ocurriendo, pues la gran oportunidad que hoy la naturaleza nos está dando, la estamos perdiendo por decisiones de compañías que, pensando solo en lo particular, están afectando el desarrollo general y colectivo, además limpio, del desarrollo turístico del país.

Se preguntarán ustedes el porqué del titular de este artículo y no es más que exponer la gran oportunidad que tiene Colombia para ser el gran eje estratégico del caribe como alternativa de desarrollo turístico.

Debido a la ubicación geográfica del país, estamos, por decirlo así, protegidos en la mayoría de nuestras costas, de fenómenos que, en otros países, han traído consecuencias devastadoras en vidas humanas y daños en infraestructura turística. Estos fenómenos son los huracanes y, además de que se están viviendo con mayor regularidad, están aumentando su intensidad con el paso de los años.

Las zonas afectadas, desafortunadamente, tienen como ingreso principal todo lo concerniente al tema turístico y debido al cambio climático, no solo se destruyen sus playas, sino también hoteles, resorts, puertos y aeropuertos, por lo que los inversores extranjeros ya no están viendo tan atractivo invertir en estos lugares. Se calcula que por cada punto porcentual de turistas que no llegue a visitar estos países, significa una reducción en sus ingresos de más de 138 millones de dólares.

La situación es aún más difícil para los países que son líderes de las empresas sin chimeneas, los cuales, históricamente, han sido los más afectados por huracanes: Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Cuba, República Dominicana y México. Estos países son considerados de alto riesgo, lo que ha generado que las compañías de seguro y de reaseguro tengan catalogados estas naciones en una categoría especial, lo cual tiene como consecuencia que no se consigan pólizas para los inversores o que si las consiguen sean tan altas que el turismo deje de ser rentable como actividad económica para ellos.

Razón por la cual los grandes grupos hoteleros hayan tomado las decisiones estratégicas de no seguir invirtiendo en estos países por el riesgo “país de catástrofes naturales”, ratificado por los estudios en esta materia hecho por Naciones Unidas.

Cuando se calcula los costos de estos seguros en un mercado incipiente, hace que supere los beneficios y se tengan que buscar alternativas que los obliga a recurrir a la figura de los bonos denominados de catástrofes que tienen los países que obligan a las aseguradoras y reaseguradoras, para que se blinden con letras del tesoro de los Estados Unidos lo cual, aunque es una alternativa viable, no hace que los inversionistas las tengan como buenas inversiones para su actividad.

Y es acá donde Colombia tiene una gran oportunidad; nuestra Costa Caribe, salvo la zona de La Guajira y San Andrés y Providencia, que lastimosamente en los últimos años se han visto perjudicadas por fenómenos naturales devastadores (y que aun así son catalogados de bajo riesgo), tiene la ventaja de que, casi con absoluta seguridad, no tendría ningún riesgo de ser afectados directamente por fenómenos naturales como grandes tormentas tropicales y huracanes.

Es por esto que el gobierno colombiano, los inversionistas nacionales e internacionales, ven en Colombia una gran oportunidad de crecimiento en todo tipo de logística e infraestructura turística.

Las grandes empresas de cruceros y las grandes cadenas hoteleras tienen que ver a Colombia como una alternativa real al turismo, en la que invertir en este campo sea atractivo y genere utilidades importantes.

Hay que reconocer que los últimos gobiernos siempre han hablado del turismo como alternativa para el desarrollo y nuevos ingresos en nuestro país y ojalá se utilice el Plan de Desarrollo para generar los incentivos económicos y tributarios para que, con la logística e inversión en turismo, convirtamos a Colombia en un nuevo eje turístico en el mundo

Como lo mencioné en uno de los párrafos anteriores, por cada 1 % de turismo adicional que traigamos a nuestro país, aumentaríamos los ingresos en más o menos 138 millones de dólares y si nos pusiéramos el reto de llegar a mediano plazo al 5 %, y a largo plazo por qué no de tener un 10 % de ese turismo que va migrar desde países afectados por fenómenos naturales, tenemos una gran oportunidad de crecer que no podemos desperdiciar y confío que el Gobierno Petro otorgue los beneficios tributarios para que estas grandes empresas, industria sin chimeneas, vean a nuestro país como potencia turística.

Aunque tengo que manifestarlo: pareciera que al gobierno olvidó su compromiso con el turismo, ya que la Reforma, en vez de beneficiar, está castigando a los operadores turísticos, tanto como a la mayoría de empresas del país.

Pero esto solo se consigue también con autoridad y estableciendo prohibiciones de actividades que, teniendo otras alternativas, las realizan en zonas que hoy deberían ser solo turísticas y que generan daños que acabarían con el desarrollo del turismo; ejemplo claro lo que está ocurriendo actualmente en el municipio de Tolú, en donde el puerto, manejado por privados, en su afán por generar mayores ingresos, habilitó este lugar para el transporte de carbón, lo que ha tenido como consecuencia que las playas que están cerca, estén llenas de residuos contaminantes.

Qué bueno sería que las autoridades ambientales y gubernamentales tomen medidas estrictas para que estos, y muchos otros casos, no sigan ocurriendo, pues la gran oportunidad que hoy la naturaleza nos está dando, la estamos perdiendo por decisiones de compañías que, pensando solo en lo particular, están afectando el desarrollo general y colectivo, además limpio, del desarrollo turístico del país.

Este tipo de oportunidades no se repiten. El gobierno tiene la última palabra.