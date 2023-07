Imposible desconocer la agresión

El país ha sido objeto de una agresión permanente por parte del régimen de Ortega durante más de 40 años y lamentablemente no se ha respondido oportunamente ni con la debida contundencia ante esta amenaza.

La historia nos ha mostrado que para ser un buen presidente se requiere entre otras cualidades ser un estadista que quiera la construcción de una gran nación, su integración, su progreso, su desarrollo y por consiguiente, la prosperidad de todos los ciudadanos; con gran preocupación se observa que en nuestro país las cosas son de otro color, pues además de los incitadores discursos de balcón y la permanente perorata demagógica cimentada en extremos ideológicos, en lugar de unir busca acrecentar la brecha social en el pueblo colombiano y generar odio hacia lo que califica de ‘oligarquía bogotana’ o los ‘blanquitos ricos’ o los ‘abogados blancos’.

Sin lugar a duda, generar una lucha de clases es un principio de la ideología izquierdista en el planeta, pues una guerra civil le aporta grandes dividendos e inconmensurable poder a quien aparezca como el apaciguador de las turbas y podrá reinar libremente sobre lo que ellos denominan el proletariado, pues ondearán las ‘banderas libertarias’ frente a la opresión producida por la elite que tanto mencionan en forma despectiva los actuales dirigentes; es ruin tratar de destruir para poder reinar.

Dentro de la estrategia para engatusar incautos está el prometer imposibles, culpar a otros de las actuales penas y mentir públicamente adjudicándose triunfos ajenos; esto ha sido común denominador desde la campaña electoral y se observa que quienes le dieron su voto porque se sintieron atraídos por las promesas, las que han sido incumplidas, no han hecho sentir su voz de protesta, ni tampoco han generado el ‘estallido social’ que promovió la izquierda para afectar al anterior gobierno.

Seguramente continuarán las provocaciones por parte de Nicaragua y como ocurrió en 2012, posiblemente se presentarán decisiones jurídicas amañadas en contra de nuestra soberanía. La posición del gobierno debe ser una decisión de estado y mantener la inaplicabilidad del pronunciamiento de la CIJ, puesto que según la Constitución, para afectar nuestros límites debe producirse una decisión del Congreso.

Seguramente continuarán las provocaciones por parte de Nicaragua y como ocurrió en 2012, posiblemente se presentarán decisiones jurídicas amañadas en contra de nuestra soberanía. La posición del gobierno debe ser una decisión de estado y mantener la inaplicabilidad del pronunciamiento de la CIJ, puesto que según la Constitución, para afectar nuestros límites debe producirse una decisión del Congreso.

En San Andrés, tratando de hacer un desagravio por la inasistencia a la lectura del fallo de la CIJ, además de tratar de generar odio por parte de los raizales hacia los políticos que lo han precedido, habló de victoria relativa frente al tema de la plataforma extendida que aspiraba Nicaragua, pero no es un triunfo, es la respuesta legal de la CIJ ante una aberración jurídica que esgrimió ese gobierno como sofisma de distracción frente a las denunciadas violaciones a los derechos humanos y a la democracia por parte de los actuales gobernantes.

Nuestro archipiélago no es otra Colombia y se requiere apoyarlos en todo para mejorar su bienestar y desarrollo; el Jefe de Gobierno quiere hacer de estas islas un ‘ghetto’ al mejor estilo Hitleriano, donde los colombianos que lo deseen no puedan vivir libremente, afectando de esta forma los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Manifestó que quiere sacar de las islas a quienes no son isleños, pero si propone recibir a los extranjeros que puedan integrar la famosa universidad poliglota que piensa establecer en las islas, buscando seguramente convertirse en el nuevo líder del Caribe. Es aberrante lo que propone y eso lo coloca fuera de la Constitución.

Para beneficio del país y en particular de la democracia, ojalá haya una posición clara de los políticos que se sientan afectados por las declaraciones del jefe de gobierno, porque en caso contrario, tendrá cabida el adagio popular de que ‘el que calla otorga’

Es preocupante la inseguridad que reina en el territorio nacional, pues nos lleva a la misma situación de peligro que a comienzos del siglo XXI. Con la complacencia de este gobierno frente al delito, se han envalentonado nuevamente los grupos narcoterroristas que se pavonean por muchas poblaciones. Las próximas elecciones ojalá permitan un cambio de cancha y se combata con rigor a esta violencia que nos agobia.