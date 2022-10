No hay delito político ni los manifestantes violentos se pueden considerar grupo armado con móviles políticos, se trataría de un “mico” en la prórroga de la ley.

En el marco de la política de paz total, de las prórrogas a las leyes 418 de 1997 y 1421 de 2010, se propone autorizar al presidente de la República para designar como promotores de convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentren privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con la protesta social, para lo cual se solicitará a las autoridades judiciales suspender las órdenes de captura o medidas de aseguramiento. En otros términos, otorgar la libertad a los miembros de la primera línea, detenidos en las manifestaciones violentas anteriores a las elecciones.

De otra parte, en el mismo contexto, se propone facultar al presidente para otorgar indultos a personas condenadas por esas conductas, o sea, perdonar la condena a los miembros de la primera línea sancionados por los desmanes y atropellos de las manifestaciones violentas.

La Constitución permite al Congreso, mediante ley aprobada por mayoría calificada de dos tercios de los votos de los miembros de una y otra cámara, por graves motivos de conveniencia pública, conceder indultos generales por delitos políticos. En caso de que fueran eximidos de responsabilidad civil, el Estado quedará obligado a la indemnización correspondiente.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el indulto se diferencia de la amnistía en cuanto a que el primero extingue la pena, pero no sus consecuencias civiles o indemnizatorias, mientras que la segunda extingue la acción penal. Ninguno de los dos se puede otorgar para delitos comunes, solo se aplican a delitos políticos y eventuales conexos, y en ningún caso pueden comprender delitos de lesa humanidad, secuestro o extorsión.

Lamentablemente, la Constitución y la ley no definen el delito político. El Código Penal, bajo el título de delitos contra el régimen constitucional y legal, agrupa los delitos de rebelión, sedición y asonada, comúnmente entendidos como delitos políticos. La Corte Constitucional ha considerado que formas desviadas de acción política o inspiradas en ideales de justicia pueden constituir delitos políticos.

Las amnistías y los indultos han sido instrumentos jurídicos de uso corriente a lo largo de nuestra historia republicana, durante los siglos XIX y XX, se decretaron 25 amnistías y 63 indultos. Sin embargo, la paz continúa siendo esquiva.

Las preguntas son: ¿la manifestación pública, no pacífica, se puede considerar un delito político, más aún cuando desde las toldas ideológicas del ahora gobierno, se le incitó a la agresión y a la violencia, para oponerse a la reforma tributaria y a otras decisiones del gobierno de la época? ¿El Estado indemnizará los daños causados a los particulares? ¿Los manifestantes no pacíficos se pueden considerar miembros de grupos armados de naturaleza política, que es la materia de ley que se modifica, o se trata de un vulgar “mico”? En mi opinión, no hay delito político ni los manifestantes violentos se pueden considerar grupo armado con móviles políticos, se trataría de un “mico” en la prórroga de la ley.

Más allá de los interrogantes jurídicos que absolverá la Corte Constitucional, estas propuestas indican que estamos ante un gobierno cuyos antecedentes rebeldes lo incitan a desafiar el orden institucional, a empatizar con otros delincuentes, a relativizar los derechos de quienes considera sus oponentes, y a utilizar el poder legítimo del Estado para otorgar perdones a sus simpatizantes.

Así las cosas, la paz total parece imposible mientras se perdone a delincuentes comunes y se desprotejan los derechos adquiridos legítimamente.