Condenan al presidente Petro por comparar la Franja de Gaza con los campos de concentración nazis y lo critican también por esta afirmación: “Hamás es el invento de la mosad (sic) para dividir el pueblo palestino y tener la excusa de castigarlo”.

Aparte de la falsedad implícita en estos arrebatos, hay otra comprobación igualmente grave. Su autor ha llegado a un grado de inestabilidad propincuo al de una persona desquiciada. El 20 de agosto de 2022, poco después de iniciado el gobierno, propuso que las Fuerzas Militares se dedicaran a industrializar a Colombia, un dislate de orate, pues el entrenamiento de la milicia no es en ventas y mercadeo, sino en el uso de la fuerza y en la obediencia jerárquica. Pero se dejó pasar porque han sido tantos los desatinos del presidente, tantos como sus ausencias. Recién posesionado ordenó abrir la ruta Bogotá-Caracas con aviones de Satena. Los militares-industriales le hicieron caso hasta octubre 15 de este año, cuando dejaron de volar a Caracas y le cedieron la ruta a la aerolínea Wingo.

El presidente es irrelevante y se convirtió en un hazmerreír. Muchos ciudadanos cuando lo mencionan apenas aciertan a decir que todavía faltan tres años. Sus exabruptos solamente son comentados cuando son ya extremos, como decir que el Mossad, el servicio de inteligencia de Israel, se inventó a Hamás. Eso no lo afirman ni los propios terroristas de Hamás, a quienes de paso Petro, con su trino, les niega la innegable experiencia para matar y mutilar que han acumulado y los presenta como peones de Israel. En 2002, Petro expresó en el Congreso: “Ninguna de las personas que integra formas de pensar como las nuestras jamás apoyará en Colombia, ni en ninguna parte del mundo, las dictaduras; nos oponemos de vida, corazón y pasión a eso”. ¿Y qué es Hamás sino una dictadura armada? Aun si Petro lanzara opiniones sensatas sobre el Oriente Medio, para eso no fue elegido. En 2020, Petro recordaba en el Senado que en Colombia la desigualdad sumerge a “grandes masas de la población en condiciones de necesidad, precariedad e incluso de esclavitud”. ¿Defendiendo a Hamás ayuda a corregir la desigualdad? No. Pero para todos los políticos es más fácil discursear que producir resultados.

Desapareció por completo el Petro que muchos consideraban autor de debates documentados durante los muchos años en que ocupó una curul en el Congreso. La degradación es asombrosa, porque no se debe a una campaña organizada en su contra, sino que es el resultado de la autoflagelación. Con la azotaina de su propio verbo, Petro se viene fustigando hasta anular la fama que lo precedía de imbatible congresista de oposición. Los que hablaban del primer líder de la región están sumidos en el mutismo. No hay un solo jefe de Estado que manifieste públicamente su admiración por él, ni el presidente Raisi, de Irán, llamado el carnicero de Teherán. Ni siquiera Nicolás Maduro salió a solidarizarse con las arremetidas de Petro contra Israel. No hay un solo escritor de talla internacional que sea amigo de Petro, como lo fue por tantos años Gabriel García Márquez de Fidel Castro. Gustavo Petro, presidente de Colombia, es hoy paria de la comunidad internacional.

El problema es mucho más grave que las desbocadas afirmaciones del presidente. Estamos frente a un político que se traicionó a sí mismo. Petro como congresista se dedicó a despotricar de todos los parlamentarios, partidos y movimientos que compran votos. Llegó a decir que aun un refrigerio constituía compra de votos. En 2005 señaló que la alta pobreza de la costa se debe a “un modelo político ausente de democracia en donde a la gente pobre le quitaron su derecho a ser dueño del poder político, a cambio de comprarle los votos”.

Nadie cree hoy que el triunfo de Petro en todos los departamentos de la costa estuvo ausente de refrigerios y de pago en contante de los votos. Si la elección en la costa hubiera sido limpia y pulcra, eso querría decir que el jefe de campaña que Petro escogió, Armando Benedetti, se traicionó a sí mismo y abandonó sus valores. Hace 50 años, la CIA participó en el golpe contra Salvador Allende, empezando por la financiación del paro de camioneros para paralizar el país. Desde entonces, la CIA no ha tenido que destinar su presupuesto a derrocar líderes izquierdistas latinoamericanos, porque no ha habido ninguno respetable como Allende. Todos se han caído o desprestigiado solos. Unos porque son devotos practicantes de la cleptocracia, como Chávez y Maduro, otros por bufones estridentes, como Rafael Correa, y algún otro porque es un paquete chileno, como Petro.