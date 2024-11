El SARS nació a finales de 2002. Un patógeno desconocido y proveniente del mundo animal que empezó a hacer estragos en China. Llegó a 26 naciones, contagió a 8.098 personas y mató por lo menos a 774. Tenía una rata de infección alta –casi 10 por ciento–, pero no era fácil contagiarse. Era necesario un contacto muy cercano con el individuo enfermo y solo se podría transmitir si la persona ya presentaba síntomas de la enfermedad. No ocurre lo mismo con el coronavirus: lo pueden transmitir personas asintomáticas.

Es una enfermedad desconocida cuyo impacto también es un misterio. No hay experiencias recientes en el mundo, y tampoco en Colombia. No hay a quién se le pueda consultar. Las respuestas son insuficientes e incompletas.

Es lo más cercano a lo que estamos viviendo hoy. Ni la matanza de las bananeras de 1928, ni la Gran Depresión de los años treinta, ni el 9 de abril de 1948, ni las guerras contra el narcoterrorismo de las décadas de los ochenta y los noventa, y mucho menos la crisis económica de 1999, se comparan con lo que acontece hoy.

El coronavirus trasciende la economía. Es una crisis sin precedentes para el país y el mundo.

No hay expertos, y en últimas el presidente Iván Duque, como todos los líderes del globo, está solo. Las lecciones de Álvaro Uribe no aplican. Era un líder para la guerra, no un estadista. Es importante que Duque lo entienda: que Uribe es el pasado, no el presente, y menos el futuro.

No debe dejarse atrapar por los temas del ayer como quiere el Centro Democrático. Sería un error fatal. Hace un mes Colombia cambió. Nada de lo anterior vale. Destacar el crecimiento de 2019 es insignificante a los ojos de hoy. Estamos en un nuevo mundo.