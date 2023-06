Presidente, el pueblo le está hablando claro. No queremos ser un país dividido, no queremos ser un país enfrentado, no queremos una autocracia, no queremos un rey, no queremos un déspota.

Las marchas de la semana fueron un jalón de orejas para el Gobierno. Miles salieron a las calles en diferentes lugares del país para decirle al mandatario que no comulgan con sus reformas, ni su manera de gobernar. El mensaje fue diáfano.

El pueblo habla cuando lo apoya y habla cuando lo critica. El presidente Petro no puede meter la cabeza en la arena ignorando el reclamo de la ciudadanía, ni tampoco puede tener una interpretación selectiva de la vocería de las calles. La jornada de protestas es un fuerte reclamo popular, así el propio jefe de Estado haya decidido públicamente ignorarlo y lo haya intentado minimizar en Twitter.

El reclamo fue en mayúsculas y sin mermelada. La gente se aglomeró orgánicamente sin buses, sin manifestantes pagos, sin presiones de empresas del Estado y sin violencia. Para la historia de la marcha quedarán las imágenes de los agentes del antiguo Esmad descansado mientras miles llenaban la Plaza de Bolívar.

El presidente Petro ha dicho que escucha al pueblo, que se debe al pueblo. Pues ahora que el pueblo le reclama, no debe hacer como el avestruz.

Es menester del presidente tener la magnanimidad que le exige su cargo y proceda a admitir que cuestionarlo no es odiarlo y que debatirlo no ser su enemigo. La narrativa de suma cero en la que vive Palacio es una visión egoísta, paranoica, insegura y soberbia en la que se plantea que todo aquel que no sea obsecuente es un golpista. Eso es dañino, delirante y tóxico.

La inequidad, la corrupción, la falta de oportunidades y las falencias en nuestros sistemas no son problemas de este Gobierno, pero las soluciones que esta administración presenta, en gran parte, no son las correctas. La inconformidad con la permanencia de los mismos vicios de siempre, a pesar de la promesa del cambio, y esa arrogancia rampante de refundación del Estado están haciendo aguas al Ejecutivo.

Las marchas también sepultan la teoría infantil del golpe blando. La gente que salió simplemente está en desacuerdo con el proceder del presidente y su cuadrilla, y no lo quiere tumbar. Genera miedo, eso sí, que con la retórica de conspiración se empiecen a usar tácticas propias de las dictaduras para empezar a tachar enemigos. Cuidado.

El jalón de orejas también fue para el Congreso. Los legisladores no pudieron hacer la fiesta en las postrimerías del periodo regular, dando luz verde a los programas del Gobierno, aumentando el precio de su lagarteada, y tuvieron que, por un poco de vergüenza, detenerse en sus pretensiones. La gente también dejó claro que está cansada de los congresistas.

Aunque imperfectos, queremos salir adelante juntos. Queremos poder mirarnos a la cara y disentir para construir. Queremos debatir, queremos avanzar. Ojalá el jalón de orejas funcione y no lo aísle más. Por favor, aléjese del espejo del poder que, con cantos de sirena, lo puede ir dejando solo y todos sabemos que rodearse de solo obsecuentes y radicales puede a uno llevarlo hasta la locura.

Gobernar, negociar, escuchar, conciliar y sumar son algunos verbos que mucho bien le harían aprender a conjugar a este Gobierno.