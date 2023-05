Jota Pe: un gallo diferente

La revelación del Congreso de la República, electo el pasado 20 de julio de 2022, se llama Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández. En las pasadas elecciones sacó la votación más alta dentro la Alianza Verde, partido por el que se lanzó por primera vez a la política. Hoy en día, la labor de Jota Pe ha sido reconocida constantemente por su innegociable posición frente a la corrupción y su férrea defensa por valores fundamentales de la nación: libertad y orden.

A este gallo no le han podido callar sus constantes denuncias y tal vez por eso se ha ganado que lo tilden de vociferante. Sin embargo, puede que decir las cosas como son sea la faceta que más le guste a la gente y la que sea su mayor fortaleza. Por lo tanto, la crítica que le han hecho en los pasados días no tiene sentido alguno. Al senador lo tildaron de “traqueto” por grabar un video mientras bajaba de la camioneta que la UNP le brinda para su seguridad. Estos señalamientos lo único que demuestran es que hay ciertas personas incómodas, tal vez por su labor, que acuden a este tipo de “argumentos” para desacreditarlo a él y a su trabajo.

Hay cientos de personas, líderes sociales, funcionarios públicos, periodistas, que cuentan con este tipo de esquemas de seguridad, como expresó Melquisedec Torres en su cuenta de Twitter. Bajarse de una camioneta de estas y mostrarla en cámara no les resta nada a las banderas por las que fue electo. Han utilizado teorías bastante desubicadas para descalificarlo. Algunos pueden opinar que es de mal gusto, lo cierto es que el formato de los videos de Jota Pe es así y son parte de la estrategia mediática que le ha funcionado para conectar con la gente, guste o no les guste.

Las bodegas twitteras, en vez de estar pendientes del tipo de camioneta del que se baja Hernández, deberían estar investigando sobre el nuevo proyecto de este senador que busca bajarles el salario a los congresistas. Eso sí es digno de difusión, aunque sería mucho pedirles.

Aquel debate ha estado presente dentro del discurso político desde hace mucho tiempo. Según el mismo senador Jota Pe, proyectos como este ya se han presentado 24 veces durante 23 años. Y, como sabemos, la doble moral ha sido una de las espinas más grandes de este país. Todos están de acuerdo en reducir sus salarios, pero, a la hora de la verdad, muchos realizan “jugaditas” para tumbar el proyecto, como ausentarse de la votación.

Esta vez se siente un ambiente diferente. La presión que Jota Pe ha ejercido sobre los congresistas de la Comisión Primera ha resultado en obtener mayorías para seguir adelante con el proyecto. De 21 votos posibles, 16 fueron a favor. Cuatro de los votos ausentes presentaron excusa. No obstante, Roy Barreras fue la única excepción. Barreras sí asistió a la Comisión, aunque se retiró antes de votar y sin excusa. ¿Cuál fue el motivo para que el senador no se quedara a la votación? ¿Acaso esto es una muestra de las mismas artimañas de siempre de quienes no quieren afectar su salario, pero tampoco quieren afectar su electorado al votar no?

La política es de estrategia, pero no del tipo que ejercen algunos politiqueros, sino de las que Jota Pe está encarnando admirablemente en medio de un contexto bastante deslegitimado. Habrá que esperar si el proyecto de ley avanza en plenaria. El país se ahorraría nueve mil millones de pesos anuales, por lo que sí valdría la pena su aprobación.

Hernández también ha sido conocido por su feroz control político. Es uno de los abanderados de las críticas que alertan sobre el derroche del Gobierno. En medio del primer, y seguramente no último, polémico balconazo del presidente Petro, Jota Pe señaló en una entrevista con El Colombiano que “ese cambio era pura carreta. Lo que pasa es que llevaban muchos años esperando a tener el poder. Ahora que lo tienen, lo que están haciendo es vivir sabroso, pero ellos, no Colombia”.

En ese orden de ideas, parece ser que los votos que Jota Pe sacó en las pasadas elecciones no se quedaron en la urna. Este youtuber ha demostrado ser necesario para la purificación de la clase política, que está tan mayoritariamente desprestigiada en Colombia. La coherencia de una curul es un bálsamo de tranquilidad en medio del circo que se ha montado en la política de este país. Es decepcionante ver a partidos como el Conservador o el de La U siendo capaces de ir hasta en contra de sus principios en orden a mantener sus intereses. La mayor ambición para un funcionario público debe ser servir, no servirse.

Solo el tiempo le dará razón al discurso de Jota Pe. Por ahora, no puede perderse en las mieles del poder en las que muchos caen tan fácilmente. La coherencia es un principio que no se puede olvidar si no se quiere que aparezca un “guardado” en algún futuro. Muchos han caído y otros muchos lo han logrado. Solo es necesario tener un noble norte y una voluntad férrea y genuina para volver a mostrar de la política algo correcto.