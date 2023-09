La alianza por Bogotá

El senador Miguel Uribe propuso una alianza entre los candidatos Lara, Molano, Oviedo y el general Vargas para alcanzar la Alcaldía de Bogotá y derrotar, según él, al petrismo representado en Bolívar. ¿Lograrán la unión? Galán no ha sido invitado hasta el momento.

Con la premisa de escoger al mejor candidato y no al “menos peor”, Lara, Molano, Oviedo y el general Vargas fueron llamados a la unión; una unión que deja por fuera a Galán, que va primero en las encuestas, y busca sacar de la contienda a Bolívar, que va segundo en las mismas. A pesar de haber dejado a Galán por fuera y al solitario Robledo, el objetivo principal es claro: derrotar a Gustavo Bolívar y sacarlo de la segunda vuelta de una vez por todas para impedir que el alcalde de la capital se convierta en un polémico escudero del Gobierno nacional actual, como ya ha demostrado ser.

Estos cuatro candidatos también coinciden en no darle cabida al continuismo de Claudia López, administración a la que señalan de tener gran parte de la culpa sobre las problemáticas que sufre actualmente la ciudad. Por el momento, Lara y Molano han aceptado sentarse para dialogar. Oviedo, después del pedido de Miguel Uribe, ha señalado la importancia de una alianza entre los proyectos políticos independientes, mas no acepta sentarse directamente con los cuatro escogidos hasta que se reúna con su comité estratégico. El general Vargas, por su lado, es el único que no ha dado una respuesta.

Su fin es derrotar a Bolívar para poder competir juntos contra Galán, quien le apuesta a irse solo, por ahora, y conformar un grupo asesor de exalcaldes para que, según él, se genere una visión armónica en la construcción de la capital. Esta propuesta fue aclamada por muchos por su intención de trabajar sobre lo construido, aunque también fue criticada por otros, como Rodrigo Lara, por pretender mantener a la ciudad en un continuismo del pasado.

Al fin y al cabo, todas estas alianzas son de esas famosas “jugaditas”. La pregunta es: ¿cuál es la jugada que necesita Bogotá para salir adelante de su estado actual? ¿Una entre los exalcaldes con el candidato? ¿Una entre el candidato y el Gobierno nacional? ¿Una entre los candidatos actuales por mandato de la ciudadanía? No se trata de votar por uno para impedir el ascenso del otro, se trata de escoger lo mejor de la baraja que se nos propone en el contexto actual. Se trata de vivir la democracia.

Para los que no quieren votar por Galán en primera vuelta, el resultado de una posible Alianza por Bogotá podría ser el mecanismo indicado para escoger al otro candidato de segunda vuelta que, a pesar de las evidentes diferencias, podría haber logrado un consenso entre los candidatos y, tal vez, una verdadera visión armónica de la realidad bogotana.

¿Podría haber mejores candidatos? Posiblemente. No obstante, este es el panorama actual en el cual tenemos dos escenarios posibles: uno en el que llegan divididos a competir con Bolívar por el puesto en segunda vuelta u otro en el que llegan unidos con un candidato que los represente. Sin duda, esta contienda electoral se pone cada vez más interesante.