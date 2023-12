Todos recordamos esta célebre canción del folklore patrio: “Voy a hacerte una casa en el aire / solamente pa’ que vivas tú”. ¿Y para qué la quiere el compositor en esa extraña ubicación? Para encerrar a su amada, privarla de vínculos sociales, coartar su libertad y gozarla en exclusividad. “… cuando Ada Luz sea señorita / y alguno le quiera hablar de amor / el tipo tiene que ser aviador / para que pueda hacerle una visita”. Y para rematar añade: “Vengo a decirle cuál es el motivo / de hacer esa casa en el aire / la única forma de vivir tranquilo / que ese camino ninguno lo sabe”: nadie más podrá, pues, disfrutar de sus encantos.

Aprovechemos que estamos sobrios, y no en una parranda navideña, para advertir que esta pieza emblemática es la cúspide del machismo nacional. A muchas Ada Luces las matan quienes dicen adorarlas porque no se resignan a vivir atadas por cadenas, no importa que sean de oro.

La misma expresión ”La casa en el aire” puede ser utilizada para referirnos al derrumbe de la llamada paz total con combos y clanes que comenzaron a gestar delegados de Petro en las cárceles. “Sí, señores, la propuesta se llama así porque los incluye; no es solo para antiguas guerrillas y disidencias”, se les dijo a esos empresarios del crimen.

Lo esencial de su reciente fallo consiste en que las condiciones para el sometimiento de esos grupos no serán las que defina con autonomía el presidente. Tendrán que ser establecidas por el Congreso en una ley. Es muy posible que si esa ley fuere expedida no sea considerada adecuada por los líderes de unos grupos que aspiran a conservar sus fortunas, a no ser extraditados y, si acaso, a servir breves condenas en recintos carcelarios especiales.

La Corte no se refirió a la distinción, introducida en la ley por iniciativa del gobierno actual, entre grupos armados meramente delincuenciales y aquellos otros que delinquen, por así decirlo, con fines altruistas. Esta diferenciación empezó a perder sentido desde los años ochenta, cuando los grupos armados revolucionarios comenzaron a migrar, en un proceso que ya ha concluido, hacia las economías ilegales.

Hoy, emblemas, uniformes y panfletos son apenas artilugios para simular móviles que no corresponden a la realidad. Los medios de comunicación prueban día a día que la violencia estructural está asociada a los narcóticos, la minería ilegal, la tala de bosques, el saqueo del fisco y el cobro de extorsiones a pequeñas comunidades.

Hasta el propio presidente reconoció en reunión con el alto mando militar que los elenos se encuentran contaminados hasta la coronilla. Pocos días después tuvo que tragarse sus palabras por exigencia de ese grupo. Lástima que haya reculado cuando, en contra de lo que suele pasar, tenía razón. Los móviles, poder de fuego, objetivos y capacidad de perturbación del Clan del Golfo o “Autodefensas Gaitanistas”, no se diferencian de las disidencias de las Farc o del ELN. Por eso exigen, con cierta lógica, recibir el mismo tratamiento que a estos se concede.

De otro lado, esas dos organizaciones no merecen el calificativo de guerrillas simplemente porque sus ancestros lo fueron. Corrobora este abandono de móviles políticos creíbles que no exista, ni en la academia ni en la actividad política, dentro y fuera del país, nadie que les reconozca el estatus que pretenden tener.

Pidamos a la Corte que en futuras decisiones no se limite a decir que Colombia padece un “conflicto armado interno”. Pronto tendría que definir los factores que lo configuran -y no en el pasado sino hoy- y exigirle al Gobierno que, antes de avanzar en negociaciones con grupos armados, exponga, más allá de la retórica jurídica que suele incorporarse en decretos e iniciativas legales, las razones que le llevan a creer que, en efecto, existe un conflicto armado interno, que la organización con la que pretende negociar es un actor relevante, y que no hay otra manera de conseguir la paz.

En este contexto dos precisiones son indispensables. La primera: que una cosa es un conflicto armado interno, y otra, muy distinta, la conflictividad social. Los primeros suelen ser, en la actualidad, anomalías de rara ocurrencia, salvo en ciertas regiones de África. En este continente ningún país reconoce padecerlo, así algunos de ellos, México, por ejemplo, padezcan una violencia estructural muy parecida a la nuestra. Y la segunda: que la conflictividad social es un elemento normal de la vida social en sociedades democráticas (las dictaduras esconden los conflictos). Para resolverlos, una tarea que jamás cesa, existe el Estado de derecho.

Si las condiciones para el sometimiento a la justicia de grupos a los que no se reconoce entidad política tienen que provenir de actos emanados del Congreso, los eventuales acuerdos de paz, tal como sucedió con el de Santos con las Farc, han de ser aprobados por las cámaras.

Por último, es necesario advertir: (i) que la denominada “Convención Nacional” estipulada con el ELN, cuyos integrantes fueron escogidos a dedo, no representa a la sociedad civil (como tampoco los empresarios que se reunieron con Petro hace poco); (ii) que aun si se pensara lo contrario, los acuerdos a los que se llegue no son vinculantes para el Estado; (iii) que los acuerdos parciales no son ejecutables por la sola voluntad de las partes; (iv) que la revisión del modelo político y social que han estipulado probablemente implicaría ajustes a la Constitución, (v) y que teniendo en cuenta todos estos elementos el tiempo, para este gobierno, comienza a escasear.

En realidad, el ELN sigue su libreto de siempre: negociar hasta que llegue el próximo gobierno. ¡Lleva más de treinta años de éxitos!