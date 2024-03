La Constitución en vilo

“Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó, mandó y ordenó, entonces no es el pueblo que se va arrodillando hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. (…) El triunfo popular del 2022 se respeta y la asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia”.

Tengan paciencia que voy a replicar. El pueblo al que refiere la carta política es la colectividad de los ciudadanos; no únicamente aquellos que, en una determinada elección, fueron mayoría. En interés de la nación, no de una fracción suya, cumplen sus funciones los distintos órganos del poder. Al Congreso corresponde hacer las leyes; en ejercicio de esta responsabilidad, la única restricción que tienen sus integrantes es la Constitución. Cada miembro del Legislativo goza de autonomía para interpretar las conveniencias sociales.

Es una falacia afirmar que de los comicios de 2022 fluye un mandato concreto para adelantar unas determinadas reformas, aquellas que, para entonces, no existían. La mayoría de los ciudadanos no votaron por Petro; los votantes por Hernández y en blanco fueron más. En las votaciones parlamentarias realizadas poco antes de las presidenciales, las fuerzas petristas quedaron en franca minoría. Y en las elecciones regionales de octubre pasado los amigos de Petro sufrieron una derrota mayúscula.

Para estos fines, el presidente dice que pondrá a funcionar los “cabildos abiertos” que la carta contempla. Es una postura equivocada. Su funcionamiento está previsto en el ámbito local para que las autoridades municipales escuchen a la comunidad sobre asuntos de esa índole. No son el mecanismo de participación popular establecido para poner en marcha una asamblea constitucional. La regla vigente establece un procedimiento muy distinto: que el pueblo, en comicios nacionales, participe, primero, para definir si se convoca la asamblea con un determinado temario y, luego, para elegir a los constituyentes. Petro va por otro carril que carece de fundamento normativo.

Lo digo porque hay instituciones que, estando en la Constitución, no deberían reformarse, en particular las que tienen que ver con el Acuerdo con las Farc de 2016. Sería erróneo llevar al plano constitucional, por ejemplo, la reforma agraria y las drogas ilícitas, asuntos que no tiene sentido congelar en cláusulas constitucionales, las cuales deben ser abstractas y permanentes. Garantizar mejores condiciones de vida para la población en salud y pensiones son asuntos de vital importancia respecto los cuales el Gobierno ha fracasado. El objetivo que en el fondo persigue, al incluirlas en el barril constituyente, consiste en deslegitimar el Congreso y presionarlo para que se doblegue ante las ideas del petrismo.