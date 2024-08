La COP16 es una expresión más del “negocio verde” y el gobierno del cambio se entusiasma

La designación de Cali para la COP16, del 21 de octubre al primero de noviembre de 2024, no fue fortuita. Según Friends of the Earth (FOE), Colombia, con India, Sudáfrica y Malasia, fue seleccionada por Business for Nature, coalición de 130 compañías e instituciones financieras, para “crear un diálogo entre empresas y gobiernos”, que “influencie a países esenciales y altamente biodiversos” en sus estrategias y planes ¿Qué dice la ministra Muhamad? (FOE, diciembre 2022).