La Corte: salvar a Teodora para castigar a Uribe

Fue un acto vengativo, ignominioso. Pasaron por encima de organismos rigurosos, respetados, y de la justicia de otras naciones. No pensaban tanto en Teodora como en propinarle una patada a Uribe, nunca se sacudieron el odio, el ansia de venganza, y fallaron en contra de la razón, la verdad y la lógica.

La gente parece olvidar que el Gobierno Uribe envió todo el material hallado en el campamento de Raúl Reyes a Interpol Internacional para que lo escrutara; 64 expertos de la entidad, provenientes de 15 países, algunos tan lejanos como Australia y sin interés político en Colombia, estudiaron los 37.872 documentos de texto, 452 hojas de cálculo, 210.888 imágenes y 10.537 archivos multimedia, donde quedaban al descubierto las relaciones de las Farc con cómplices civiles, tanto colombianos como extranjeros.

Recuerdo la multitudinaria rueda de prensa en el Palacio San Carlos, en mayo de 2008. Asistimos unos 200 periodistas y quedamos impresionados por la seriedad y profesionalismo con que el secretario general de Interpol, Ronald K. Noble, presentó los resultados del exhaustivo análisis.

Su equipo dedicó 5.000 horas a estudiar el material y concluyó que no había evidencia alguna de modificación, alteración, adición o borrado de archivos. Fue tan convincente con sus datos, que Hollman Morris, que estaba a mi lado, admitió que quedó impresionado.

Pero tiempo después la Corte Suprema, que presidía entonces Tarquino, nombrado en el cargo de manera sinuosa, con pactos vergonzosos, desechó el valioso aporte de funcionarios impecables y dejó sin validez judicial el caudal probatorio. Una bofetada a la verdad, al país, y a los admirables uniformados que ejecutaron la Operación Fénix.

En aquella corte también estaba el ínclito Leonidas Bustos, que tan buenos y oscuros servicios le prestaría después a Santos para que pudiera conceder a la cúpula de las Farc total impunidad.

Con el fallo, no solo se salvó Teodora, sino el congresista del Polo Democrático Wilson Borja y el periodista William Parra, entre otros. La decisión fue cuestionada por el jefe de la Unidad Nacional Antiterrorismo de la Fiscalía General de Ecuador y la Corte Suprema de Chile, con procesos abiertos contra compatriotas suyos, colaboradores de la banda criminal. Sustentaban buena parte de los casos en los famosos computadores.

“Lo que se han llamado correos electrónicos de Raúl Reyes, en realidad se desconoce si lo fueron, pues no se hallaron en un navegador o red de transmisión de datos, sino en formato de Word, en archivos estáticos que no ligan un origen con un destino remoto. Quienes recogieron esos documentos, los copiaron y clasificaron, no informan haber ingresado al correo electrónico presuntamente utilizado por el guerrillero”, aseveró la Corte de Tarquino, agradable hábitat de corruptos.

Aquellos hechos demostraron que la actuación del alto tribunal ha seguido una pauta peligrosa para la institucionalidad del país, de ahí su nula credibilidad. Lo que entonces invalidaron lo encontraron auténtico cuando el secuestrador Monsalve presentó pantallazos de un supuesto chat con Caliche, para demostrar que, según Cepeda, Uribe manipulaba testigos. La Corte no descartó esa prueba chimba, pero sí despreció las 5.000 horas de trabajo arduo y profesional de los expertos extranjeros. Será porque los montajes del senador Cepeda convienen a la causa de los magistrados que siguen sin saciar su sed de venganza.

Por eso, Piedad negará hasta el infinito las evidencias. Además, sabe que al Pacto Histórico le vale cinco si tuvo nexos con las Farc o si en una universidad, en junio de 2008, exaltó a Manuel Marulanda como paladín de la libertad, en un infame acto de apología del terrorismo. La extrema izquierda siempre minimiza las atrocidades de los miembros de Comunes y en sus actos públicos a veces ondean banderas de la guerrilla que asaltó a bala el Palacio de Justicia. Por tanto, normal que no concedan importancia a los correos de Reyes ni a los lamentos de Íngrid y demás secuestrados. Nada de eso le restará un voto a Teodora Córdoba.

Incluso la bulla en torno a cómo aconsejaba engordar a los cautivos antes de las liberaciones le beneficiará en las urnas. El petrismo congrega el voto de los encapuchados que pisotean la democracia en la Universidad de Pereira, de la primera línea violenta, de los comunistas y los seguidores del Cepeda que abrazaba a Jesús Santrich y otros criminales y que rechazó la marcha de 2008 contra las Farc y los secuestros. Les fascina cualquiera que indigne a quienes creemos que nada justifica la violencia, empezando por la que ellos practican.

En cuanto a que Piedad instrumentalizó las liberaciones, no fue la única. Lo hicieron Chávez, Correa, Kirchner y otros extremistas corruptos, así como la oposición colombiana. Dar protagonismo “humanitario” a los rivales de Uribe suponía asestar un golpe a su política de seguridad.

Cuánta hipocresía.