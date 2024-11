La crisis de la Universidad de Antioquia

Estas palabras del presidente fueron respaldadas por el ministro de Educación, quien aseguró que el Gobierno Nacional ha incrementado los recursos destinados a la universidad. Adicionalmente, criticó que el Departamento no haya hecho lo mismo y señaló que el Distrito de Medellín no aporta nada. Esta última afirmación pasa por alto que, legalmente, el Distrito no puede hacerlo, ya que su presupuesto debe destinarse a otros centros de educación superior bajo su jurisdicción.