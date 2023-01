La decadente función de legislar

Decían los romanos que una Ley era buena cuando era general, impersonal y abstracta. Bajo ese rasero me atrevo a decir que casi ninguna ley en Colombia está bien hecha, solo basta con ver la cantidad de leyes inexequibles que son declaradas por la Corte Constitucional, es toda una vergüenza. Tanto que se habla del salario de legisladores, pues bueno sería ponerles un indicador de productividad y por cada ley inexequible descontarles pagos. Sería complejo, porque a la luz de lo que viene pasando no podrían cobrar ni un salario mínimo, son los únicos que no hacen su trabajo bien y les pagan igual, no hay derecho!

Lo que pasa es ¿qué van a saber qué significa ley general, impersonal y abstracta algunos personajes de esas listas cerradas nefastas o alfiles de intereses particulares y toda suerte de pelafustanes que llegan a pontificar de nada y sobre todos los temas?

Son un montón de inútiles, frente a pocos, pero los hay, ilustrados congresistas que no pueden decir nada porque los callan a gritos e insultos. Los argumentos no existen en los debates del Congreso actual, insisto con insulares e insuficientes excepciones.

La función fundamental del poder legislativo es legislar, parece pleonasmo pero no lo es y eso lo hacen muy, pero muy mal, viven entonces del encopetado concepto de control político, algo realmente sencillo, que consiste en esperar que el Ejecutivo haga o no haga algo y decir cómo pudo ser mejor, esa función puede ser importante, señores; pero eso es de una sencillez tal, que incluso no debían cobrar por eso, entre otras cosas otros organismos como las veedurías lo hacen mejor que ustedes, sin ningún privilegio.

No se estudia para ser legislador, solo basta ejercer el derecho a ser elegido y tener plata, y es por ello que una vez se está ejerciendo esa gran responsabilidad, lo único que les queda es intentar aprender a los porrazos, leer la ley 5 de 1992, (no pocos afirman que saben legislar porque manejan ese reglamento) y esperar a lobistas de los apocados gremios que pasan articulitos a conveniencia de sus jefes y de esa pócima indigna salen las leyes.

Señores congresistas, ha que entender la diferencia entre políticas de Estado y políticas de Gobierno; en las primeras hay que estar de acuerdo casi siempre y en las segundas casi nunca, seria un elemental ejercicio para lograr un propósito serio de legislador.

Hace mucho años ya un presidente bastante avispado, como diría Juan Luis Mejia, logró que se trazara y construyera una importante carretera en algún lugar del Llano; llegó el desarrollo dijeron algunos; ese si es un verdadero ejecutivo dijeron otros….resulta que la carretera pasaba por la hacienda del ilustre estadista, al ser increpado dijo que su responsabilidad era hacer obras y que si esa carretera pasaba por su finca, era simplemente una coincidencia, el Presidente cumplía la Ley a la perfección, más congresistas honestos y menos avispados por favor.

También decían los Romanos que “non omne quod licet honestum est”, es decir " no todo lo que es licito es honesto”, frase que por su sabiduría se explica sola y con la cual explicar que es ético no resulta necesario.

Difícilmente podría estar de acuerdo en algo con Roy Barreras, su pedido de que las leyes se debatan en el Congreso es sensata, pero señores, estudien antes de opinar, antes de escribir y sobre todo antes de votar, y si tienen a la mano un libro de derecho Romano, léanlo, que lo de menos es la historia allí narrada, la principialística Romana es perfecta y es eterna.

Señores congresistas: los esperan la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud, aquí tiene el Congreso la gran oportunidad de legitimarse y enaltecer la democracia o acabarse de enterrar.

Luis A. Botero Gutiérrez

Abogado