La decisión de la Corte Constitucional sobre el aborto consentido: algunas claridades

Nada más polarizador que las frases cortas y los titulares escandalosos. Es razonable resumir y simplificar, pero también es importante volver sobre el detalle para aprender de los matices, sutilezas y complejidades que nos merecemos como sociedad pluralista y diversa que somos. El fallo reciente de la Corte Constitucional, Sentencia C-055 de 2022, que toca una de las fibras que los tradicionalistas han decidido templar en las sociedades contemporáneas, se ha convertido en un motivo para avivar todo tipo de tensiones.

El Presidente de la República, en una actitud que ya le hemos visto frente a otras situaciones y autoridades, y a pesar de ser él mismo abogado, sale a decir que “se trata de un fallo de solo cinco personas” y que hubo un quebrantamiento del orden jurídico por no haberse respetado la cosa juzgada. El Ex Presidente Andrés Pastrana, por su parte, sale a decir que esto se relaciona con el Acuerdo de Paz y que las FARC exigieron la despenalización del aborto para poder librarse de las sanciones que le correspondían por este delito. En mi pequeño y cotidiano mundo, recibí mensajes pidiendo rezar por los niños que iban a ser asesinados por esta decisión desalmada.

Como aclaró la misma Corte Constitucional en una declaración pública del 3 de marzo de 2022, las decisiones adoptadas por una institución estatal siguiendo los procedimientos y reglas de mayorías constitucional y legalmente previstos, no pueden descalificarse como decisiones personales de quienes las suscriben. Existen buenas razones para que los magistrados de la Corte Constitucional sean 9 y no seis o cincuenta millones. También hay buenas razones para que las decisiones se tomen por mayorías.

La interpretación que esas mayorías hagan de las reglas que solo a ellas les corresponde interpretar, como la regla sobre cuándo existe cosa juzgada y cuándo no, no puede descalificarse por no coincidir con criterios externos. Amenaza seriamente a la democracia un Presidente que aprovecha la volatilidad de la opinión y se pronuncia sobre asuntos que no le corresponden. Ciertamente no le corresponde interpretar la Constitución ni decidir cuándo se equivocan sus intérpretes.

Las afirmaciones del expresidente Andrés Pastrana no solamente son desacertadas, así al punto de poder uno descalificarlas como desvaríos, sino que amenazan el frágil equilibrio institucional que apoya el Acuerdo de Paz de la Habana. En efecto, el fallo de la Corte Constitucional se refiere a los abortos CONSENTIDOS por la mujer gestante y, en ningún caso, a los abortos no consentidos o forzados. Son abortos consentidos aquellos en los que la mujer gestante tiene la voluntad de interrumpir el embarazo.

Mientras que los abortos no consentidos son aquellos en los que alguien más decide interrumpir el embarazo, como cuando la pareja le da una sustancia sin su consentimiento o le da golpes hasta hacerla abortar. Los abortos forzados son aquellos abortos no consentidos que ocurren en un contexto de conflicto armado o guerra. Al igual que las potestades de la Corte Constitucional están constitucionalmente delimitadas, el Acuerdo de Paz de la Habana fue refrendado por el Congreso de la

República y las leyes correspondientes a su implementación fueron aprobadas por esta institución. No puede ser ahora que esta decisión del Congreso, siguiendo las mayorías legítimas, tampoco sea respaldada por los actores políticos con argumentos que oscurecen y engañan.

La reacción de los grupos cristianos y católicos que vieron en la decisión de la Corte Constitucional un ataque a la vida de los no nacidos es, por decir lo menos, desinformada. No hay evidencia en ningún país del mundo que liberalizar la legislación penal de aborto aumente el número de abortos que se realizan en una sociedad dada. Por el contrario, los riesgos para la salud de las mujeres de hacer los abortos sin acompañamiento y supervisión si están demostrados y constituyen causas importantes de mortalidad materna en muchos países. Tampoco hay evidencia de que las mujeres acudan a los abortos como “anticonceptivos”. Sería hasta raro que una persona con una vida sexual activa pensara que el riesgo del embarazo se puede sortear completamente con el aborto. Estaríamos haciendo un muy grave papel en lo que se refiere a la educación sexual si, después de la terrible crisis del SIDA, todavía no supiéramos y no enseñáramos a usar preservativos que impidan la transmisión de esta y otras enfermedades.

De otra parte, es tremendamente ingenuo, pero también tremendamente injusto, no reconocer que las mujeres no tienen verdadero control sobre su sexualidad en sociedades que las trata como objetos, las discrimina en la educación y en el trabajo, justifica que las violen y falla en protegerlas de la violencia doméstica.

Es muy importante también señalar que el fallo de la Corte Constitucional no está inspirado en las restricciones que puedan imaginar mujeres de “élite” que no tienen otra preocupación en la vida, como oí decir a alguien recientemente. Por el contrario, la situación debidamente documentada y considerada por la Corporación es la de las mujeres pobres, rurales y migrantes que están en situaciones tan precarias que prefieren exponer sus vidas que acercarse a solicitar ayuda a un centro de salud. No es un riesgo “normal” de la pobreza o la migración, como dice uno de los salvamentos de voto, sufrir discriminación de los médicos en el acceso a un servicio garantizado como derecho fundamental.

Hay razones para confiar que, pasado el fervor de las primeras reacciones, pasemos a aceptar el cambio introducido por la sentencia como un cambio incremental que se construyó a través de quince años de decisiones sobre los derechos reproductivos de las mujeres y su dignidad, y de quince años de fracasos del sistema de salud en garantizar estos derechos. Esta confianza debería restablecer las conversaciones debidas sobre la educación sexual, la violencia doméstica y las exclusiones de las mujeres. La despenalización del aborto es apenas un paso en un largo recorrido hacia la igualdad.