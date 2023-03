La fiscalización

Las revelaciones de Vicky Dávila, directora de SEMANA, sobre Nicolás Petro Burgos encierran una importancia que va más allá de los detalles sórdidos del escándalo. Son el recordatorio de que todos los gobiernos mienten. Los ciudadanos conocemos los discursos y las promesas, pero no lo que ocurre a puerta cerrada. Sometidos a la propaganda, el destape de la revista SEMANA nos acerca a la maloliente realidad.

En julio de 2022, Gustavo Bolívar se jactaba de “Una campaña limpia donde hemos dejado el alma en cada rincón de Colombia”. Ya para esa fecha, el hijo de Petro había ensuciado la campaña recibiendo 600 millones de pesos de un antiguo delincuente y le había robado ese dinero a su papá. A Gustavo Petro no le gusta el capitalismo, pero a su hijo sí le gusta la plata ajena. La política es el ámbito al que se acercan los que quieren conseguir dinero sin trabajar y sin tener capacidades empresariales. Los electores no supieron en la primera o en la segunda vuelta que el hijo mayor del presidente se enriqueció con el Pacto Histórico. En cambio, sí les contaron que el hijo de Rodolfo Hernández había firmado un documento en notaría para recibir una comisión por el contrato de las basuras.

Había una diferencia a favor del hijo de Hernández: como el contrato no se firmó, nada recibió. Nicolás Petro sí se dio manos a la obra, recaudó plata y compró una casa con dinero mal habido. Nunca supimos cómo llegó a la prensa un video de Hernández con bailarinas en un yate en Miami justo antes de la segunda vuelta. El video le quitó votos. Hoy sabemos que en el Pacto Histórico pasó algo más grave: el hijo del candidato se lucraba con la campaña. Entre el yate y el enriquecimiento ilícito, muchos votantes habrían considerado peor lo segundo. La gente acudió a las urnas sin tener completa información. Muchos columnistas se rasgaron las vestiduras antes de la segunda vuelta porque Rodolfo Hernández, en algún video, dijo en arranque furioso “Me limpio el... con la ley”.

Nicolás Petro sí se limpió, pero sin anunciarlo, en secreto. Mientras los comentaristas atacaban a Hernández por su “absoluto desprecio por las leyes”, en cambio, escribían, grandilocuentes, que Petro después de dejar las armas “nunca más abandonó la senda de la institucionalidad”. Muchos periodistas y columnistas no admitían una sola sospecha sobre la gesta electoral del adalid de la institucionalidad. Una columnista tachaba a Rodolfo Hernández de “mercader tan ignorante como atrevido”, pero los chats de la exnuera del presidente de la república muestran exactamente eso, a un mercader de apellido Petro. La primicia de Vicky Dávila demuestra que, desde la campaña, por lo menos un miembro de la familia presidencial trabajaba con ánimo de lucro, no dejando el alma en cada pueblo. ¿Fue el único? Eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía. Tenemos derecho a saber si hay otros miembros voraces en el séquito presidencial. La presunción de honradez a favor de Petro desapareció.

No hay que esperar una investigación para saber que los chats son auténticos. Nicolás Petro declaró que los dineros en cuestión no vienen de la mafia, de la corrupción o de actividades ilícitas, pero no niega que los recibió. Eso es suficiente. Gustavo Petro se enteró de lo que hizo su hijo el primero de febrero. Y no se lo contó a la opinión pública en 48 horas, ni pidió inmediatamente una investigación. Nos ocultó la verdad durante un mes.

El presidente no pensó en evitar los negociados en la única empresa que él ha manejado, la campaña presidencial, pero sí pretende que apoyemos la reforma Corcho, que consiste en entregarles a empleados públicos, con el mismo apetito de su hijo, billones de pesos que pagan los afiliados a las EPS. Lástima que Nicolás Petro no pueda ya acceder a las oportunidades de negocios que la ministra Corcho está ofreciendo a los que medran del presupuesto estatal.

Los escándalos de campaña son letales para un presidente. Richard Nixon fue un gran conocedor de la política exterior y restableció las relaciones con China, pero terminó en la papelera de la historia por el caso Watergate. Ernesto Samper, que inició su gobierno en 1994 con la revelación de los 6 millones de dólares que recibió del cartel de Cali para ganar en segunda vuelta, nunca se recuperó de ese baldón. Después de Nicolás Petro, hoy nadie apoyaría al entusiasta columnista que escribió tras la elección de Gustavo Petro: “Lo que la Constitución no prohíbe y la historia favorece es que al gobierno de reformas sustantivas que promete Petro lo sigan uno, dos y tres más de la misma estirpe”. ¿La presidenta Verónica Alcocer, el presidente Nicolás Petro y el presidente Juan Fernando Petro?