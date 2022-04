La ignorancia de Petro

Petro no sabe de política fiscal y monetaria, y por eso lanza propuestas con enormes errores conceptuales.

Cada día que pasa, el candidato de la extrema izquierda, Gustavo Petro, no tiene reparo alguno en evidenciar su confusión con los conceptos básicos de economía que se aprenden en los primeros semestres de la carrera. La última embarrada en esta materia se dio por cuenta de un trino que puso el candidato y que tuvo que borrar, y que decía así: “Hoy la carne en Colombia vale en dólares el doble que en Venezuela, porque no solo están exportando el ganado a pie a Rusia y otros países, sino que estánmatando a las vacas para vender su carne. La escacez de la carne se agravará disparando su precio” (advierto que el error de ortografía de “escacez” fue del candidato, yo cumplo con transcribir literal).

En la urgencia por justificar que la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela es buena y que le ofrece a la población mejores oportunidades que, por ejemplo, aquí en Colombia, Petro evidencia que no entiende el concepto básico del poder adquisitivo. Si bien es cierto que el kilo de carne en Venezuela cuesta cuatro dólares y en Colombia ocho, eso no significa que Venezuela esté mejor que Colombia, como Petro lo trató de sugerir.

El salario mínimo en Venezuela es de 29 dólares. Eso significa que, si una persona quisiera comprar con su salario mínimo solo carne, podría adquirir un poco más de siete kilos. En Colombia, el salario mínimo es de 285 dólares, lo que significa que una persona podría acceder a un poco más de 71 kilos de carne. El poder adquisitivo, candidato Petro, da cuenta de la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir en una economía.

Es el desespero por demostrar que la “revolución socialista del siglo XXI” en Venezuela es lo que Colombia necesita, y es lo que conlleva al candidato de la extrema izquierda a cometer estos errores en materia económica. A Petro no le gusta el sistema capitalista. En una nostalgia anticuada por el modelo estalinista soviético, quiere convertir al país en un régimen en el que la gente tenga que hacer fila para recibir la ración de alimento que va a consumir y que, además, la define el Estado. Así como sucede en Cuba y en Venezuela.

Por eso, a pesar de haber borrado el trino del precio de la carne en Venezuela, la intención de fondo es la de socavar los logros de este Gobierno. Pero las estadísticas mundiales le juegan una mala jugada a Petro. De hecho, el periódico La República publicó el ranking de los países con mayor miseria económica, que fue elaborado por el profesor Steve Hanke, de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Y los resultados son contundentes: el primer lugar lo ocupa Cuba y el segundo Venezuela. Colombia está lejos de estos punteros en el puesto 62.

La izquierda hace campaña electoral denigrando de las instituciones del Estado. Así logró llegar Claudia López a la Alcaldía de Bogotá, diciendo que todo lo que había hecho Enrique Peñalosa estaba equivocado. Una vez al frente del gobierno, su incapacidad gerencial la desbordó y la inseguridad se tomó la ciudad. Tratando de justificar que el problema no era de ella, señaló y acusó a la Policía Metropolitana porque creyó que seguía en campaña y no gobernando. En lugar de diseñar una estrategia para combatir la inseguridad, Claudia profundizó el desprecio hacia la policía en una estrategia de destrucción muy usada por la izquierda, mientras que a los ciudadanos los siguen matando por robarles el celular.

Siguiendo en la línea de la incapacidad de la izquierda para gobernar, está el caso del profesor Pedro Castillo en Perú, que ganó la presidencia gracias a un discurso antiestablecimiento y de promesas de cambio. Después de nueve meses ha efectuado cuatro cambios de gabinete ministerial y enfrentado dos intentos de vacancia. La inflación del Perú llegó en marzo al 6,82 por ciento, la más alta en los últimos 26 años, y por efecto del alza de los precios ha enfrentado protestas violentas en las calles.

Y en Chile, Gabriel Boric, a tan solo un mes de haber tomado posesión del cargo, ya ha sufrido protestas de estudiantes que reclaman la mejora en las condiciones de los bonos de alimentación, con una economía que ya se encuentra en 9,4 por ciento de inflación. Estos dos países están viviendo las consecuencias de tener presidentes que, a la hora de gobernar, son incapaces porque no tienen la más remota idea del manejo del Estado.

Pero si ha habido una alcaldía peor que la de Claudia en Bogotá, esa fue la de Gustavo Petro, que no hizo nada. Ni jardines infantiles, colegios, universidades, calles, autopistas, parques y ni siquiera fue capaz de dejar estructurado su metro subterráneo.

Además del discurso de destrucción, lo grave es la demostración sistemática de su ignorancia frente a los principios básicos de la economía. Petro no sabe de política fiscal y monetaria, y por eso lanza propuestas con enormes errores conceptuales, tratando de imponerlas a punta de redes sociales. Pero la realidad demuestra que Colombia ha acogido a millones de ciudadanos venezolanos que no cuentan ni con un medio centavo de dólar para comprar un pedazo de carne porque cometieron el error de creerle al populista de Hugo Chávez que acabaría con la pobreza. Muerto Chávez, el que sí come carne es Nicolás Maduro cuando se da el lujo de visitar el steak house más costoso del mundo, del chef Salt Bae, y paga cuentas astronómicas de 6.900 dólares. Es que el que sí tiene poder adquisitivo en Venezuela, es su dictador.