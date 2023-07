La incapaz derecha

Las encuestas fueron las grandes perdedoras en las elecciones de Gobierno en España. Las principales empresas de sondeos anticipaban un importante resurgir de la derecha y la ultraderecha en el país como resultado de las políticas incumplidas y los no pocos escándalos de Pedro Sánchez en el país, pero eso no ocurrió.

El descache de las encuestadoras en poder realizar un retrato correcto del sentir político es explicado por los expertos como que no se pudo medir fielmente la desinflada de Feijóo en las últimas semanas, sobre todo, los efectos de su inasistencia a los últimos debates, y que, además, faltó mayor observación de lo que estaba pasando en las poblaciones más alejadas de los centros urbanos.

Pero lo que acaba de pasar en España, que la derecha no esté a la altura de las expectativas de los estudios que vislumbraban su victoria y de los análisis que hacen los lectores de la actualidad, es mucho más complejo que una situación particular. La hipótesis es que la decepción que le generó la derecha a sus seguidores es realmente algo inherente a sus votantes en el mundo y no necesariamente un episodio esporádico y focalizado. Me explico.

La derrota de la derecha en España pareciera ser otro resultado de lo que parece una enfermedad endémica de la derecha en el mundo: es un perro rabioso que ladra mucho, pero que poco muerde.

Lo mismo que ocurrió en la madre patria pasó en las elecciones a mitad de mandato el año pasado en Estados Unidos. Antes de los comicios, los estudios anticipaban una llamada “ola roja” en favor de los republicanos. Analistas y encuestadores pasaron meses dando razones por las cuales el partido opositor lograría quedarse con el Senado y la Cámara de Representantes. Aseguraban que nunca antes el Gobierno del presidente Biden había estado tan débil y que, por lo tanto, esas elecciones, que determinarían una buena porción del Legislativo, les representaría mayorías con seguridad. Eso no ocurrió. Aunque los republicanos recuperaron la Cámara, no lograron los suficientes votos para obtener el Senado. Así, al contrario de lo que se esperaba, las aspiraciones presidenciales de la llave Biden-Harris revivieron.

El coletazo de lo ocurrido en ese periodo electoral se siente hoy por hoy en la carrera a la presidencia de Estados Unidos, y es que, en lugar de que el Partido Republicano resultara fortalecido por ganar una de las cámaras del Legislativo, está mostrando fuertes fracturas entre dos bandos: uno desorganizado y débil que respalda minoritariamente a Ron DeSantis, y uno mucho más grande, coherente y que apoya incondicionalmente a Donald Trump. En Estados Unidos no hay derecha, hay un “trumpismo” fanático que rodea al expresidente y no un partido que sea capaz de controlarlo. Es la verdad.

En Colombia pareciera esto también ser cierto. Aunque el presidente Petro realiza un gobierno lleno de errores y promesas incumplidas, no se alcanza a ver un candidato que logre canalizar el descontento nacional. Ni siquiera el expresidente Uribe, quien otrora hubiera sido la voz cantante de la oposición y los arrepentidos, aparece, ni mucho menos la derecha ha logrado canalizar su fuerza en un solo lugar.

El público de la derecha y centroderecha en Colombia, como en España, se siente desorganizado, sin líder y sin rumbo. Las elecciones locales que se vienen tienen algunas figuras que, más que derecha, representan un descontento al primer Gobierno de izquierda, principalmente formado por figuras del M-19, que hace estragos en Colombia. La pregunta es: ¿ese descontento les alcanzará para ganar? La respuesta es tal vez. No es seguro.

La candidatura de Gustavo Bolívar en Bogotá es tal vez el escaño más duro que enfrente la derecha y sus allegados en el país. Increíblemente, tras la decepcionante administración de Claudia López en Bogotá y el vago accionar de la administración Petro, el más fuerte representante de esa manera de gobernar es el que más posibilidades tiene hoy de ser el alcalde de la capital.

En concreto, la derecha colombiana, como en España, es deforme, acéfala, egoísta y ruidosa. Es un segmento político muy parecido al que le permitió a Hugo Chávez gobernar y perpetuarse en impuesta persona en el tiempo. Recuerden que no solamente fueron los cantos de sirena del exgeneral venezolano los que lo llevaron al poder. También fue el muy mal actuar de la oposición venezolana llena de delfines, corruptos, personajes inexperimentados y los mismos con las mismas, los que le abrieron la puerta al cambio, que solamente terminó siendo uno de caras que se llenan los bolsillos y nombran a familiares y amigos.