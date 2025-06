La indiferencia sepultará a la Patria

Es difícil no pensar en el dolor que ha pasado la familia de Miguel Uribe Turbay, así como imposible no pensar en lo que ha propiciado este ambiente de violencia política. Tampoco se puede negar en pensar que después de esto pueda repetirse una tragedia similar. Ninguna familia colombiana debería atravesar por este sufrimiento y esperemos que las autoridades competentes le den la importancia necesaria a esta crítica situación. Cuando haya indiferencia, habremos terminado de sepultar a la Patria.

Esa misma Patria hoy se encuentra con el corazón herido y buscando respuestas frente al macabro plan para asesinar a un precandidato presidencial. Estamos en un país en que las amenazas no pueden ser tomadas a la ligera. La protección de quienes representan a millones de colombianos, sin importar del color político, debe ser una prioridad en este momento. No podemos seguir escribiendo la historia de este país a punta de atentados.

El dolor que como colombianos sentimos debe llevarnos a una profunda solidaridad con Miguel y su familia. Como dijo María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel, no podemos olvidar la causa por la que atentaron contra su vida: sacar este país adelante. Además de querer callar a un hombre que hace parte de quienes buscan corregir el rumbo del país, quienes están detrás de esto también quieren infundir miedo. En consecuencia, no es momento para callarnos, no es momento para parar de denunciar lo que tiene este país en una noche tan oscura. No podemos doblegarnos al terror.