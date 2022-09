La injerencia rusa

De manera cubierta, Rusia ha entregado por lo menos 300 millones de dólares a partidos políticos en más de dos docenas de países para influir en sus elecciones. Esa es la seria advertencia que sorprendió a todos los receptores de un cable confidencial enviado desde el Departamento de Estado a sus embajadas en el mundo.

El documento, que fue filtrado inicialmente por The Washington Post y luego por The New York Times, agrega: “El Kremlin y sus aliados han transferido estos fondos, en un esfuerzo para moldear el ambiente internacional en favor de Moscú”. Y adiciona: “Estados Unidos usará sus canales de comunicación con los países objetivo para compartir información aún clasificada sobre actividades rusas con el objetivo de afectar sus ecosistemas políticos”.

En conferencia de prensa, el Departamento de Estado confirmó la existencia del documento y calificó la acción rusa como “un asalto a la soberanía internacional similar a la guerra en Ucrania”.

Según el Post, entre los países en los que Rusia habría intervenido se encuentran Albania, Montenegro, Madagascar y Ecuador. Sin embargo, reconoce que la lista es mucho mayor. El diario también amplía sobre la metodología rusa y asegura que Moscú usó criptomonedas, efectivo y regalos para crear actos y hechos políticos que afectaran el resultado de las elecciones.

En marzo de este año, en pleno ajetreo electoral, las autoridades colombianas detuvieron al ciudadano ruso Sergei Vagin. En una acción del Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, las autoridades encontraron que Vagin y otros seis colombianos formaban parte de un grupo que presuntamente realizaba transferencias no consentidas de activos y utilización ilícita de redes de comunicaciones.

Documentos de la Fiscalía señalan que estos hombres alquilaban cuentas bancarias de personas de escasos recursos en Colombia para hacer movimientos de dinero sin que pudieran ser rastreados. Investigaciones preliminares determinaron que esta estructura criminal buscaría financiar delincuentes y afectar las elecciones presidenciales. Uno de sus mecanismos, que se estableció como una de las primeras hipótesis, era pagarles a miembros de la primera línea y a otros manifestantes para que realizaran acciones violentas en contra del Gobierno y exacerbaran el sentimiento negativo contra el establecimiento, algo que eventualmente habría sido fundamental en la victoria de Gustavo Petro.

Luego de conocerse el hecho, que dicho sea de paso solo fue recogido por Noticias RCN e ignorado por la mayoría de los medios de comunicación del país, la Embajada de Rusia en Colombia calificó las denuncias como “un ejemplo típico de fake news” y sostuvo que “Rusia ni ha intentado, ni tiene intención, de injerir en la vida interna de Colombia”.

Fue precisamente ese informe lo último que se supo de Vagin. Sin embargo, después de su traslado a la cárcel La Modelo, en Bogotá, trascendió que uno de sus contactos era un ciudadano ruso bajo el nombre de Dimitri, que manejaría todas las operaciones desde Moscú y que el grupo que lideraba también buscaba información reservada de las Fuerzas Militares; tan reservada, que el único receptor podría ser el presidente de Colombia.

Suena a novela de espionaje, ¿verdad? Pues la novela de la participación rusa en diversas elecciones del mundo acaba de llegar al escritorio de las principales representaciones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo. Con esto, seguramente, el capítulo Colombia estaría por explotar de tal manera que no pueda ser ignorado de nuevo por la prensa nacional.