La moral por el piso

Lo que está pasando en Colombia con la Fuerza Pública es realmente preocupante. Hay varios escenarios que se están dando dentro del ejército que reflejan un grado extremo de gravedad. 700 militares fueron despedidos. Según el Ejército, esta decisión fue tomada porque llevaban 20 años dentro de la institución y ya podían recibir una pensión. Lo grave de la situación es que varios de los militares que fueron retirados dicen que no se les permitirá terminar su año de adaptación a la vida civil, lo que conllevaría a una gran problemática, ya que, sin preparación, sin carrera universitaria y sin el debido acompañamiento les será muy difícil adaptarse a la vida fuera de la institución. Hay que tener en cuenta que estos soldados entraron al Ejército desde muy jóvenes y solo conocen la vida militar. Esta falta de ajuste causará muchos problemas para ellos y también para sus familias.

A esta injusta situación hay que agregar que para finales de este año varios oficiales y suboficiales saldrán de servicio debido a que hay más personal que puestos para ascender dentro de la institución. Lo que está ocurriendo es un atropello a todos aquellos que han dedicado su vida al país, que han dejado a sus familias para defender a los colombianos. En Colombia los sacan sin pensar en sus futuros, mientras que en otros países tendrían un sinfín de beneficios que son más que merecidos.

Este escenario ha sido el causal de un sentimiento de iniquidad y un sinsabor para muchos dentro de las fuerzas militares y como ciudadanos debemos preguntarnos: ¿Cuál es la razón real para que de la noche a la mañana sean despedidos tantos militares? ¿Será que estos no estaban alineados a las ideas y políticas del nuevo gobierno? ¿Será que lo que se busca es humillar y desmoralizar a las Fuerzas Militares? Lo cierto es que lo sucedido es injusto y representa una burla para los que nos han defendido por tantos años. Es tanta la desmoralización de muchos de los funcionarios del Ejército que varios de los que integraban los altos mandos han pedido la baja voluntaria. Y es que cómo no van a querer retirarse si están viendo cómo trata a sus compañeros la propia institución, y peor aún, en pocos meses han tenido que evidenciar la violencia que han sufrido cientos dentro de la institución, incluidos los que fueron secuestrados en el cerco humanitario en San Vicente del Caguán. Es obvio que no quieren correr con la misma suerte, además sabiendo que el gobierno no los apoya y que el ministro de defensa trató a sus compañeros de retenidos y no secuestrados. Esta misma tendencia se está llevando a cabo en la Policía, lo que representa un punto crítico para la Fuerza Pública en Colombia. Lo innegable es que este gobierno se ha dedicado a premiar criminales y a pordebajear a la Fuerza Pública en lo que hay que hacer énfasis y recordar que: cualquier persona que sea privada de su libertad es un secuestrado y no un retenido. Es hora de que el gobierno proteja a quienes lo merecen y no a los criminales que ha querido premiar con una justicia blanda y casi inexistente.

“La peor forma de injusticia, es la justicia simulada”. – Platón