La repre “chévere”

Hay que admitirlo: el Gobierno y la aplanadora de la bancada del cambio no dan tregua. Es como si quisieran mantener en ascuas de manera permanente los nervios colectivos del país. El turno, al finalizar la semana, fue para Susana Boreal, representante a la Cámara del Pacto Histórico, que en medio de los símbolos patrios declaró: “Yo soy consumidora también de marihuana bastante regular. De hecho, todos los días. Me encanta. No me da miedo decirlo, no me da cosa decirlo. Yo creo que es la transformación cultural que necesitamos en este país”.

La declaración indignó a muchos. Y no como lo trataron de vender en el relato progresista según el cual a la congresista le asiste el derecho de hacer con su vida y con su intimidad lo que le plazca. No. Este no es un debate moralista sobre el libre desarrollo de la personalidad de la representante Boreal. Por el contrario, se trata de un presunto abuso de derecho. Me explico: resulta que la representante Boreal es una servidora pública, cuya función principal es, entre otras, la de hacer y aprobar las leyes del país, labor por la que recibe un salario que sale del bolsillo de los contribuyentes. En ese orden de ideas, es lógico esperar que la representante cumpla con las leyes y normas que regulan el comportamiento al que deben atenerse los servidores públicos. La representante no está por encima de la ley, consuma o no marihuana.

La ley 1952 de 2019, por medio de la cual se establece el Código General Disciplinario, en su artículo 55 (inciso 2), establece las faltas relacionadas con el servicio o la función pública, considerando como tal: “Consumir, en el sitio de trabajo, sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica, asistir al trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes”.

¿Cuántas veces ha consumido marihuana la representante Boreal en su lugar de trabajo, que es el Congreso de la República?De otro lado, para las relaciones laborales privadas, el Código Sustantivo del Trabajo establece en su artículo 60, inciso 2, que es una prohibición para los trabajadores “Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes”. Entonces, ¿los colombianos deben cumplir la ley y la representante, llamada a hacer las leyes, se las puede pasar por la faja?

El relato de la nueva cultura que quieren imponer desde el “progresismo” consiste en hacernos creer que consumir marihuana o cualquier droga psicoactiva está bien, que no interfiere con la persona, su trabajo o la calidad de sus decisiones. Pero resulta que la representante Boreal es una servidora pública y, por lo tanto, está sometida al escrutinio de sus electores y de todos los colombianos. ¿O es que en el “cambio” tampoco se vale preguntar ni por qué, ni cómo?

Un artículo publicado en 2010 en Psychiatry Research (disponible en este link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3125637/) estableció que los usuarios crónicos de marihuana “no logran desarrollar estrategias ventajosas para la toma de decisiones”. Además, un estudio de la Universidad Estatal de Oregón estableció que el uso regular de marihuana en jóvenes adultos está relacionada con “una mayor propensión a tomar decisiones arriesgadas” (la nota está disponible en este link: https://today.oregonstate.edu/news/frequent-marijuana-use-may-be-related-risky-decision-making-young-adults).

No hay que perder de vista que la actividad legislativa es puramente intelectual y que implica un ejercicio de reflexión y análisis para tomar decisiones que comprometen el destino de millones de colombianos. Cuando la representante Boreal indica que consume a diario marihuana, surgen más preguntas: ¿mientras está bajo el influjo de esta sustancia puede legislar en pleno uso de sus facultades mentales? Y, en ese sentido, ¿está capacitada para decidir qué les conviene más a todos los colombianos?

En un momento tan crucial como el que vivimos, con un Gobierno que quiere refundar el país, con la reforma a la salud, la laboral, la de pensiones y un largo etcétera, ¿tendrá la señora Boreal que advertir en cada sesión que está bajo el efecto de la sustancia para que se pueda evaluar si es un impedimento que nuble su juicio y su capacidad de decidir?

Pero hay temas más graves. Recordemos que el microtráfico no solo es una conducta tipificada en el Código Penal, sino que además es la manifestación de un complejo problema social. Teniendo esto presente, ¿cómo hace la representante para comprar marihuana? ¿Dónde la consigue? ¿Quién se la vende? ¿Se la llevan al Congreso? ¿No constituye esto, de alguna forma, la promoción de una economía ilegal?

Repito que lo que haga la congresista con su vida privada y su intimidad es lo de menos. Pero, así como se repudió la borrachera del senador Álex Flórez en un hotel de Cartagena, evento que obligó al congresista a admitir que tenía un problema de alcoholismo, lo mismo sucede con la adicción a la marihuana de la señora Boreal.

No se trata de un debate moral, sino del cumplimiento de la ley. Incluso, ni siquiera se trata de que sea un ejemplo o no para la sociedad. Ni el senador Álex Flórez, ni la representante Boreal lo son. Y aunque el “progresismo” del Gobierno del cambio nos quiera meter a punta de “narrativa” que el comportamiento de la congresista no tiene ningún problema, lo cierto es que el servicio público exige una ética y un comportamiento que respete las leyes de la república. La representante Boreal, al igual que muchos, parece olvidar la altura de su investidura y lo que representa para la democracia. Pero eso, claramente, forma parte del “cambio”.