La República en crisis

En su sesión de ayer el CNE decidió aplazar, por dos semanas, sus decisiones sobre el fondo del proceso. Actuó con prudencia y fortaleció su legitimidad. El derecho de defensa debe preservarse siempre que no se use de manera abusiva.

Aunque sí la tengo para afirmar que si no hay una norma clara que instituya el fuero, este no existe. No cabe afirmarlo en materias civiles, las cuales se resuelven en la jurisdicción común, por ejemplo, en los procesos por el no pago de créditos.