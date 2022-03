La sentencia del aborto

Lo que pasó, pasó, puede gustar o no, pero pasó. Los magistrados de la Corte Constitucional, en su mayoría, declararon constitucional el aborto, por cualquier motivo, antes de la semana 13 e inconstitucional que se practique después de la semana 24. Por tal razón, el tratamiento legal del aborto entre la semana 13 al 24 queda en manos del congreso, que tendrá la restricción de no poder imponer sanciones penales.

La Corte Constitucional en su fallo ampara el derecho a la salud, reconociendo que la normatividad vigente obliga frecuentemente a las mujeres a interrumpir el embarazo en circunstancias no seguras, por ser prohibido por la ley. Además, avala el derecho a la libertad de conciencia, reconociendo que una mujer que decide abortar lo puede hacer de acuerdo con sus propias convicciones, que no le pueden ser impuestas por ser “personalísimas”. Tercero, la Corte considera que la penalización del aborto no es en todos los casos una medida necesaria, ya que existen mecanismos alternativos menos lesivos para lograr un estándar análogo de amparo que aquel que brinda el ejercicio del derecho penal y más benignos con los derechos a la salud, los derechos reproductivos y la libertad de conciencia. Por último, que la prohibición categórica del aborto consentido afecta de manera particularmente grave y evidente a las mujeres. Toda esta argumentación, declara la Corte, se debe sopesar con el derecho a la vida del embrión al cual se le cercena su existencia.

A partir de esta argumentación, la Corte define que es necesaria una legislación progresiva en el tiempo que reconozca que los derechos a la vida del embrión no son absolutos. Argumenta entonces que un punto importante en la vida del embrión es la semana 24, en la cual la probabilidad de vida del embrión, independiente del cuerpo de la madre, es del 50 %, y la define sin mayor justificación como el límite constitucional a partir del cual cercenar su vida no es objeto de sanción penal punitiva.

En este punto esencial, la Corte Constitucional no hace un análisis profundo, ni jurídico ni de conveniencia, por lo cual se constituye en el punto más débil de la sentencia. ¿De dónde sacan los magistrados que los derechos argumentados de la mujer, los cuales se pueden amparar por medio de otras medidas jurídicas, se igualan al 50 % de probabilidad de la vida de un embrión? Esta decisión hace de Colombia, a la par de Singapur y Vietnam, el país que permite el aborto voluntario con mayor número de semanas de gestación del mundo. ¿Habrán considerado los honorables magistrados que votaron positivamente el aborto esta estadística, o consideraron que Colombia debe ser diferente al resto del mundo por alguna razón específica?

El segundo tema por abordar es que la definición de la normativa del aborto no es un tema exclusivamente legal como lo pretende la Corte Constitucional. En la tensión que hay entre los diferentes derechos, la opinión de los colombianos importa e importa mucho. ¿Quién en sus cinco cabales puede legislar de espaldas a la opinión del pueblo, constituyente primario, sin ni siquiera consultarlo? Los magistrados de la Corte que votaron positivamente, al no ser elegidos popularmente, no tienen que responder ante el pueblo. Por otro lado, ¿cómo es posible que la Corte no haya incorporado en su opinión la visión de científicos, médicos y demás profesionales en su sentencia? Pareciera que en su infinita sapiencia, exclusivamente jurídica, la Corte no necesitara de terceras opiniones.

El tercer punto de la sentencia de la Corte tiene que ver con la orden que le imparte al Gobierno nacional de tomar medidas para preservar el derecho de las mujeres, el cual sin duda debe tener las garantías legales necesarias. El problema aquí es que la visión de la Corte de responsabilizar al ejecutivo de tomar las medidas referentes al manejo de estas conductas desconoce completamente que también existe una responsabilidad individual, tanto del padre como de la madre del gestante. De nuevo, esa visión del Estado como refugio en el cual los colombianos podemos endilgar las consecuencias de nuestros actos individuales, tan presente dentro del ordenamiento jurídico reciente y tan nocivo en garantizar que nuestras libertades estén acompañadas de indispensables responsabilidades, se hace presente en las sentencias de la Corte.

No se puede desconocer el derecho de las mujeres a corregir lo que para ellas termina convirtiéndose en el error, muchas veces involuntario, de quedar embarazadas. Tiene razón la Corte Constitucional en reconocer ese derecho y buscar solucionar la tragedia de miles de mujeres que al quedar embarazadas sacrifican en favor del crío un futuro de mayor bienestar. Sin embargo, la falta de argumentación sólida fuera del rigor constitucional de su sentencia, y la forma en que ignora la posición del constituyente primario al respecto de un tema tan polémico, hace que claramente no sea la institución que deba definir de manera indiscutible el dilema.

Independientemente de las deficiencias de la sentencia de la Corte Constitucional, el principal protagonista hoy sigue siendo el Congreso, que tiene la obligación de abordar un debate que ha evitado constantemente en el pasado. Una legislación apropiada que contemple sanciones civiles pero no penales de la semana 13 a la 24, pero que desincentive el aborto tardío creando las condiciones que garanticen las decisiones de aborto antes de la semana 13, es, en este instante, el mejor mitigante al ordenamiento jurídico sui generis que nos ha dejado una Corte, por lo menos, polémica.