La social democracia, desde el 7 de agosto

Como país estamos aún poco conscientes de que desde el 7 de agosto, no solamente estrenaremos gobierno nacional, sino también y progresivamente, modelo de Estado. No es un presidente más que llega, sino un caudillo que representa -con gran controversia- un ajuste estructural sin precedentes al sistema estatal establecido jurídicamente en la Carta Magna de 1991. Un sistema que ha sido madurado política y administrativamente, con aciertos y desaciertos, por siete gobiernos de centro, de centro derecha y de derecha, desde entonces. Y desde ese año hasta el 6 de agosto próximo, nuestro Estado no ha sido liderado por un gobierno de izquierda.

Con Petro se prevé un remesón de los cimientos del Estado que tenemos desde el 91. Estado que fue concebido en medio del mayor auge del narcotráfico, de la mayor cercanía que tuvo la subversión por llegar al poder, de la más alta diáspora colombiana y del más fuerte escrutinio de la comunidad internacional sobre el Estado colombiano por considerarlo fallido. De ese complejo y trágico entramado nació nuestro actual Estado social de derecho, que tiene como corazón la protección de los derechos de los ciudadanos, por parte del Estado, para el desarrollo equitativo y próspero de la nación.

Pero Petro no solamente considera que estamos lejos de que se cumplan las promesas de nuestro Estado social de derecho, sino que sus pronunciamientos parecieran apuntar a que debe adaptarse ese modelo de Estado a uno que recoja con mayor eficacia los principios de la social democracia, que es la vertiente ideológica que el presidente electo enarbola en sus últimos meses, en sustitución de la visión socialista y hasta marxista que a inicios de su carrera le conocimos.

La social democracia se basa en principios rectores socialistas, pero de esencia democrática. No es socialismo puro, como el modelo que intentaron instalar Chavez y Maduro en Venezuela. Promueve, en el marco de una economía capitalista, la intervención directa del Estado en la economía, con la visión de proveer bienestar social. Por ello acude a la redistribución de la renta mediante impuestos, en busca de reducir los niveles de inequidad y pobreza, los cuales se atacan también con una economía de mercado -como la actual- pero de mercado mucho más social que el que tenemos. Es un sistema en el que el Estado toma más control directo de los servicios públicos para asegurar su universalización, dando prioridad a la educación y a la salud. Y a diferencia del socialismo, respeta la democracia representativa, alejando la sombra de las dictaduras.

No podemos negar que la visión social demócrata es poderosamente apropiada y atractiva para nuestra nación. Pero no es una visión de ejecución exclusiva de los gobiernos de izquierda. El gran reto que tiene Petro es que no ha construido la confianza suficiente para que los que no votaron por él, crean en la materialización de las promesas social demócratas.

Por un lado, juegan en contra sus antecedentes de político socialista puro, algunas propuestas antidemocráticas de campaña, sus explícitos ataques a la inversión privada y sus nexos con gobiernos extranjeros socialistas. Y por otro, resulta casi increíble que el modelo social demócrata pueda ser operado con éxito por los clanes políticos de siempre, con el acompañamiento simbólico de representantes de la Colombia vulnerable, sin experiencia en la función pública.

Pero por ahora es un alivio que esa desconfianza de casi el mismo número de colombianos que lo eligieron, no haya sido validada -como se esperaba- por el presidente electo. La promesa expropiatoria, la intervención en la política monetaria, la suspensión inmediata de los contratos petroleros y la antitécnica reforma pensional, por ejemplo, no han hecho parte del discurso de nuestro nuevo presidente. Pareciera entonces que estamos frente a un genuino líder social demócrata, y no frente al revolucionario socialista que oímos muchas veces en campaña.

Reconforta que Petro no ha confirmado, como gobernante electo, su interés de modificar estructuralmente el Estado. No ha hablado de la Constituyente que tanto teme medio país. No sabemos si su nueva actitud responde a su auténtica conversión hacia la social democracia o a una estrategia política en su primera etapa de gobierno para sacar adelante las primeras reformas estructurales, pero principalmente la agraria y la tributaria. Sin embargo, no podemos perder de vista que el gobierno electo no ha recorrido ni siquiera su primer kilómetro. La reforma al Estado podría darse a mordiscos, en el seno de las reformas que se han anunciado, y a través de mini reformas sectoriales desde los ministerios.

Debemos reconocer, eso sí, que a Petro no le faltan razones para cuestionar la eficacia del aparato del Estado social de derecho, en el cumplimiento de sus fines. La inequidad campea en nuestro país, el hambre sí existe y se ha multiplicado por los efectos de la pandemia, la corrupción no nos permite desarrollar un Estado moderno, los servicios públicos son mejorables, y el narcotráfico – no la corrupción-, es el progenitor de los males que amenazan nuestra sostenibilidad como nación. Y nuestro presidente, nos guste o no, recibió un mandato democrático para dirigir el modelo de Estado. Lo malo es que ese mandato se fundó -mayoritariamente- en su talante socialista; no en el semblante social demócrata que en estas últimas semanas nos ha mostrado. Pero esperemos y ayudemos a construir la social democracia.