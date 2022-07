La tiene clara

Por Enrique Gómez Martínez

Mientras el establecimiento político, el que nos llevó al triunfo de Petro con sus mañas, abusos y corruptelas, se rinde a sus pies para recibir migajas burocráticas y proteger sus parcelas de poder; la gran prensa exalta al “César” Gus y estira como melcocha la luna de miel esperando la abundante publicidad estatal.

Mientras el empresariado, que depende de permisos, concesiones o exenciones, se acerca de medio lado y le echa tierra a su revolcado campeón electoral, mientras la oposición parlamentaria constata su minoría y asimila el nuevo código de conducta de la grosería, la zambra e intolerancia, mientras el líder de la oposición evalúa la posibilidad de por fin superar sus líos judiciales y mientras los que votaron contra Petro combaten el guayabo y la falta de voz, Petro avanza a marchas forzadas su proyecto dictatorial.

Como se anticipaba, iniciaron las concesiones al ala radical del Pacto Histórico con nombramientos como el de Giovanny Yule, en la desastrosa Unidad de Restitución, cuestionado por dirigir marchas violentas, invasiones ilegales y manipular denuncias y ya empezó el recrudecimiento en la invasión de tierras.

Otros nombramientos son gabelas étnicas y se concreta la tributaria respecto de un sector de la sociedad colombiana, al cual ya estigmatizaron de “rico” y “clase alta”, que no tiene capacidad de defensa y que, a diferencia de los grandes empresarios, no tiene lobby tributario y al cual los partidos políticos no protegerán para no quedar en la orilla equivocada del debate de los pobrecitos “pobres” versus los “ricachones”. Son aquellos que aportan a la seguridad social sobre salarios e ingresos desde los diez millones.

En él, están muchos asalariados consagrados o en ascenso y toneladas de independientes, profesionales, comerciantes y emprendedores a los cuales se les puede patear duro porque no tienen vocerías. Gravarlos afectará el consumo. Son grandes consumidores, ahorran poco por falta de alternativas de inversión diferentes de la inmobiliaria. Gravarlos llevará a más informalidad y a más regulación, trámites y controles que restan competitividad, crean corrupción y desestimulan el emprendimiento.

Eso no le importa a Petro. Al graduarlos de “ricos” limita su capacidad política, los deja sin protectores y sabe que no tienen capacidad de movilización popular y callejera. No están a la altura de su “primera línea”. Trabajan para vivir, lo cual limita su capacidad de protesta, y hacen parte de esa enorme capa de intimidados que trata de avanzar y criar a sus hijos en medio del desgobierno y la inseguridad. Urbanos sobreviven con resignación al trancón, a la inseguridad, al deterioro urbano, abandonan las calles y se encierran en los centros comerciales, disfrutan de Netflix, consumen locamente y sueñan con un trabajo en el extranjero para ellos o para sus hijos.

No son un match para Petro: votaron contra él, pero no se sienten relevantes.

Pero el golpe maestro de Petro en la semana es la designación de Iván Velásquez, el “vengador” en Defensa. El vengador viene a intimidar. Como auxiliar en la Corte inventó la entrevista de extraditados como un oscuro espacio procesal para trasegar y manipular información, incitar testigos y propiciar sometimientos en la “parapolítica”.

De Guatemala lo echaron bajo denuncias graves por violación de todos los cánones del debido proceso y el derecho de defensa, manipulación de testigos y falsos testimonios.

Lo nombra el César Gus para templarle la rienda a un estamento militar y de policía acorralado por las narrativas de paz, castrado por las reformas de Santos, inseguro sobre su rol operacional, abandonado por el liderazgo nacional y la prensa y perseguido por la institucionalidad de la paz y la justicia. Obligado a librar una hipócrita e imposible guerra contra el narco y estigmatizado por gestores de banderas étnicas y guerrilleras para impedir su despliegue operacional en otra hipocresía social que, después de limitar su capacidad operacional, le reclama sus supuestos fracasos contra bandas y guerrillas favorecidas por la “gestión” social.

Inventando procesos de corrupción, violación al derecho operacional, abusos y paramilitarismo desde la silla ministerial y con sus amigotes en Derechos Humanos de la Fiscalía y las cortes, Velásquez le llevará en bandeja a Petro la cabeza de cualquiera que brinque frente a la restructuración del Ministerio o el despropósito de los diálogos regionales vinculantes con el ELN, las Farc y los mafiosos. El vengador hará la purga sistemática de los héroes que han tenido éxito contra estos factores de violencia.

Mientras la galería se entretiene en el circo, el imperator avanza raudo hacia la consolidación de su tiranía. La tiene clara, conoce cada grieta y debilidad de Colombia y su liderazgo.