La Unidad de Spinoza: Amistad, resurgimiento de la América Industrial y la oportunidad de Alibaba

Un querido amigo compartió conmigo un artículo de The New Yorker sobre el filósofo Baruch Spinoza, que me suscitó profundas reflexiones sobre la vida, la amistad y los mercados. Al profundizar en la filosofía de Spinoza, no pude evitar reflexionar sobre la interconexión de la existencia y sus paralelismos con la constante evolución de la industria en Estados Unidos y las oportunidades que presenta la empresa china, Alibaba.

La filosofía de Spinoza en pocas palabras

Según Spinoza, en el universo existe un enorme rompecabezas llamado Dios y Naturaleza. Todo, desde los árboles hasta los pensamientos y sentimientos, son solo piezas de este rompecabezas. Spinoza no veía a Dios como un ser en el cielo, más bien como la combinación de un todo. Imaginaba la vida como una larga cadena de fichas de dominó cayendo y no podemos cambiar cómo caen. Cada entidad, ya sea un árbol o una idea fugaz, tiene una fuerza inherente para persistir, conocida como conatus, similar a cómo las plantas buscan la luz solar y el agua. Aquí está la clave: entender esta cadena puede liberarnos y hacernos felices. No estamos separados de la naturaleza, todos somos parte de ella. Spinoza creía que si comprendemos cómo funcionan las cosas, podemos vivir vidas mejores y más felices. Se trata de ser amable, pensar con claridad y encontrar alegría en la vida, dándonos cuenta de que todos somos parte de algo más grande.

La importancia de la amistad

El mundo de Spinoza consiste en tratar de vivir la mejor vida posible. Por eso, creía que nuestras interacciones nos construyen o nos derriban. Así que rodéate de personas que te eleven. Para Spinoza, la amistad es como una bendición divina: nos llena de fuerza y alegría.

En este sentido, veía la vida social como un gran experimento. Los amigos nos ayudan a crecer, alimentan la creatividad, levantan nuestro ánimo y difunden la felicidad. Los verdaderos amigos sacan lo mejor de nosotros, haciendo que la vida sea más rica y satisfactoria.

La filosofía de Spinoza nos enseña a abrazar las conexiones sociales con un corazón y una mente abiertos. Observa cómo te hacen sentir las personas: las vibraciones positivas significan que estás en el camino correcto. Confía en tus instintos y vive auténticamente.

En conclusión, la filosofía de Spinoza promete una vida llena de relaciones profundas y significativas, un verdadero regalo para apreciar.

El mercado más allá del S&P500

Una aplicación de este modo de ver el mundo a las finanzas nos muestra que en lugar de fijarnos en el índice S&P500, Spinoza nos invita a considerar el amplio abanico de posibilidades del mercado, representado por todo el espectro de geografías y ETFs. Esta perspectiva más amplia revela tendencias intrigantes como que la renta variable supera a la renta fija y la existencia de ganadores y perdedores en distintas regiones y sectores.

El mercado más allá del S&P500 | Foto: Captura de pantalla

Un balance del S&P500 muestra:

Las acciones han tenido un mejor desempeño que los bonos.

Las acciones estadounidenses han sido las grandes ganadoras.

China ha experimentado la caída más relevante.

Las acciones de gran capitalización están teniendo un rendimiento significativamente mejor que las de mediana y pequeña capitalización.

Los retornos están concentrados en los sectores de tecnología y bienes de consumo cíclicos.

India, México, Taiwán y Japón también están teniendo un desempeño muy positivo.

La volatilidad está barata, con el índice VIX bajando un 68%.

Los analistas que anunciaban un mercado bajista lo están pasando mal.

Una visión de los mercados globales nos dice: | Foto: Captura de pantalla

Una visión de los mercados globales nos dice:

La isla de Taiwán es similar al planeta desértico, Arrakis, descrito en el libro y película Dune. La empresa más destacada allí es Taiwan Semiconductor (TSM).

En Europa, ASML es comparable a TSM en Taiwán.

Las empresas que se consolidan en Irlanda, como Accenture (ACN) y Eaton (ETN) han tenido un comportamiento destacable.

En Canadá, se destaca Shopify (SHOP)

La oveja negra del mercado global es Alibaba (BABA)

Narrativas emergentes: de la IA al Estados Unidos industrial

Narrativas emergentes: De la IA al Estados Unidos industrial | Foto: Captura de pantalla

Mientras que la inteligencia artificial domina la narrativa, la industria en Estados Unidos está emergiendo junto a los gigantes tecnológicos tradicionales. Varias empresas están reinventándose, incluyendo General Electric (GE), Eaton (ETN), Emerson Electric (EM), Ingersoll Rand (IR), Parker Hannifin (PH), Caterpillar (CAT) y Paccar (PCAR). El resurgimiento de la llamada América Industrial está en camino de convertirse en una de las narrativas de inversión más cruciales en los próximos años.

La oportunidad de Alibaba

La oportunidad de Alibaba | Foto: Captura de pantalla

Shopify tiene 700 millones de usuarios, una capitalización bursátil de US$116.5 billones, y unos ingresos anuales de US$4.300 billones, lo cual no es poco.

Por su parte, Alibaba se encuentra en una escala que es simplemente alucinante: 1.3 billones de consumidores, ingresos por US$129 billones y una capitalización bursátil de US$183.200 billone. Está ridículamente barato.

Su valor potencial es inmenso, teniendo en cuenta su vasto alcance y su capitalización bursátil. A pesar del actual clima de mercado en China, las narrativas pueden cambiar rápidamente.

Así pues, aunque las cifras puedan parecer desconcertantes a primera vista, Alibaba se perfila como una tentadora oportunidad de inversión.

Descargo de responsabilidad: este comentario se proporciona únicamente como información general y no debe tomarse como asesoramiento de inversión. Las opiniones expresadas en estos materiales representan las opiniones personales del autor. No se trata de una investigación de inversión o una recomendación de investigación, ya que no constituye una investigación o análisis sustantivo. Cualquier acción que realice como resultado de la información contenida en este documento es, en última instancia, su responsabilidad.

Consulte a su asesor de inversiones antes de tomar cualquier decisión de inversión.