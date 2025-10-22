La violencia nos carcome

La violencia se ha enquistado en el desatinado comportamiento de varios grupos sociales y es por lo cual, en el diario acontecer nacional, los ciudadanos tienen que sufrir las consecuencias de bloqueos en las vías, movilizaciones masivas, asonadas contra la Fuerza Pública, secuestro de soldados y policías, quema de vehículos, destrucción de los medios de transporte urbano, asesinatos, masacres y extorsiones, destrucción de los bienes públicos y privados, pero, lamentablemente, frente a esto no se siente la acción contundente del poder legítimo del Estado que tiene la obligación de proteger integralmente a todos los ciudadanos.

Con las arengas del jefe de Gobierno de ‘Libertad o Muerte’ y la rampante impunidad frente al delito, se motiva a que grupos humanos, actuando independientemente o instrumentalizados por los narcoterroristas, busquen generar presión e intimidación sobre la sociedad, siendo incluso utilizados como moneda política; la reciente llegada a Bogotá de varios centenares de personas pertenecientes a diversas comunidades para participar en el famoso ‘Congreso de los Pueblos’ no es un acto espontáneo e improvisado, pues la ‘toma’ de la Universidad Nacional, así como los bloqueos, protestas y caos generados, responden a una organización similar a la empleada por los delincuentes de la llamada primera línea que quisieron derrocar al presidente Duque.

Las recientes marchas de Fecode y de algunas centrales obreras presionando para que la Corte Constitucional se pronuncie favorablemente sobre la reforma pensional presentada por el Gobierno, así como buscando que el Congreso apruebe la reforma a la salud, sumado a los plantones simultáneos en varias ciudades del país, al bloqueo en las vías a Buenaventura, Urabá y en la carretera panamericana; además de las cuantiosas pérdidas que generan al comercio y a la economía del país, sin duda, son parte de una estrategia maquiavélica para producir el caos, probablemente buscando que se llegue a un verdadero ‘estallido social’ que degenere en guerra civil; el derecho a la protesta social no autoriza los bloqueos, porque estos son considerados por la ley como un delito.

Cuando se suman todos los actos de violencia y las demostraciones que afectan, en este momento, la seguridad del país, incluidos el empleo de flechas y armas de fuego artesanales para tratar de asesinar a los miembros de la Fuerza Pública que intentan impedir los bloqueos en las vías de Bogotá; así como la preocupación por el crecimiento de la amenaza que representan los grupos ilegales y hasta la denuncia de la llegada de nuevos carteles de narcoterroristas, llevan a pensar que se cierne sobre el país la posibilidad de un ‘estallido social inducido,’ con consecuencias impredecibles para los ciudadanos, las cuales seguramente favorecerán la permanencia del gobierno de la actual tendencia política.

No es fácil entender que un Gobierno, cualquiera que sea su orientación ideológica, busque aislar al país de la comunidad internacional representada por sólidas democracias, mientras que, por el contrario, haga esfuerzos por vincularse a gobiernos socialistas totalitarios, así como tampoco se entiende que se inmiscuya en forma arbitraria en los problemas internos de otros países, en lugar de buscar la solución a los problemas de quienes lo eligieron para dirigir el poder ejecutivo de su propio país.

La intención del jefe de Gobierno de emplear el oro en poder de la SAE para enviarlo a Palestina es a todas luces una maniobra de un gobernante dictatorial; el pueblo colombiano y en particular los niños tienen muchas necesidades, mueren de desnutrición, necesitan solucionar sus necesidades básicas y requieren todo el apoyo del gobierno.

El país ha probado durante estos tres últimos años el desastroso resultado de un gobierno socialista donde la seguridad, la economía, la educación, el progreso y en general la calidad de vida se han deteriorado exponencialmente; en las próximas elecciones se tiene nuevamente la oportunidad de corregir el rumbo del país y de recuperar la institucionalidad, pues no podemos perder a Colombia.