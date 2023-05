La zozobra y la incertidumbre están agobiando a los colombianos

Desde hace varios meses, quizá años, los colombianos hemos entendido el significado de dos palabras: zozobra e incertidumbre. Lentamente, nos estamos acostumbrando a vivir intranquilos; básicamente nos preocupa todo y no tenemos certeza de nada.

Llevamos al menos tres años sufriendo una sensación incómoda, permanente y creciente que tiene múltiples fuentes. Empezamos con una pandemia que nos demostró que somos muy vulnerables y que todo lo que pasaba en las películas apocalípticas en realidad podía pasar. Cuando estábamos saliendo de una tragedia humana universal, la arrogancia y la ausencia de sentido común nos metió en un paro violento que tiró por la borda todos los intentos por recuperar lo perdido durante el aislamiento obligatorio, generando, de paso, la tormenta perfecta para el incremento de precios y para el empobrecimiento sostenido de la sociedad colombiana.

Las campañas políticas del 2022 nos demostraron que estamos divididos como sociedad y que los discursos de odio, muchas veces infundados y maquiavélicamente construidos, calaron profundo en nuestra gente. Hoy existen “certezas sociales” de hechos que nunca pasaron o que sucedieron de una forma totalmente distinta a la que está grabada en el imaginario popular. Existen unas “verdades” que no son tan verdades y sobre esos pálidos argumentos muchos pretenden cambiar nuestra estructura social y las instituciones que hemos construido por más de dos siglos.

A todo eso hay que sumarle una inflación y una devaluación del peso que ha transformado la forma en que la gente se alimenta, vive, se transporta y se divierte. Sin importar el estrato, la región o la estabilidad económica de cada familia, todos hemos sentido el impacto. Hoy compramos menos, de menor calidad y, en algunos casos, con mucha dificultad. La prosperidad y el progreso de las dos primeras décadas de este siglo, hoy se ve lejana y lenta e imperceptiblemente los colombianos están perdiendo su patrimonio, no solo los más ricos.

La zozobra y la incertidumbre asociada a la situación riesgo país genera niveles muy altos de estrés y ansiedad en las personas. La sensación de no poder predecir el futuro y la falta de control sobre las circunstancias es francamente angustiante. En Colombia, sin temor a equivocarme muchos estamos sintiendo, sin aparente sentido, cambios en nuestro comportamiento. Algunos dormimos poco, nos hemos vuelto muy irritables ante aspectos muy sencillos y nos cuesta concentrarnos en diseñar y emprender proyectos de largo plazo.

La incertidumbre nos pone en un estado de indecisión constante y paraliza las decisiones que tomamos. Ante la falta de información clara y la imprevisibilidad de los acontecimientos políticos, se vuelve muy difícil embarcarnos en empresas de largo plazo, tales como comprar una casa, estudiar una carrera e incluso tener hijos. Los colombianos estamos empezando a sentirnos paralizados y frustrados.

La vida que llevamos no es tan “sabrosa”, en especial para los que más necesitan. A ellos no solo la situación se les ha complicado, sino que además se sienten defraudados por una promesa de cambio que no llegó y que cada día se aleja más de la posibilidad de volverse realidad. Las prácticas políticas son las mismas, el riesgo de corrupción crece, vivir es mucho más caro y lo peor es que las pocas cosas que funcionaban pueden perderse irreparablemente.

Ahora bien, nunca es tarde. Cuando los problemas se vuelven serios, también aparecen soluciones serias y nos confrontamos con la dura realidad: lo que se pueda arreglar, se arregla, pero lo que sea irreparable no nos debería paralizar; buscar nuevos caminos y oportunidades es la única opción.

Colombia, sobre todas las cosas, es un país resiliente y que está acostumbrado a sobrellevar sus serios problemas. Lo que nos está pasando no nos puede frustrar y no nos puede bloquear como nación. Saldremos adelante, como siempre lo hemos hecho, sin embargo, todos tenemos que reaccionar y comprender que cuidar nuestras instituciones, nuestro patrimonio y tomar buenas decisiones es el fundamento de poder vivir más tranquilos en el mediano y largo plazo. Saldremos adelante, ¡punto!