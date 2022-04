Históricamente, las fuerzas armadas en Latinoamérica tienen una macabra historia en la que se refiere al respeto al rol que deben jugar. Se tomaron el poder a nombre de la derecha en contra de la voluntad popular en Argentina y el resultado, dependiendo de la fuente, fue de entre 10 mil y 30 mil desaparecidos entre 1976 y 1983. En Chile, en 17 años de dictadura entre 1973 y 1990, murieron más de 3 mil personas y fueron víctimas de tortura y otros crímenes más de 30 mil. En Brasil, la dictadura militar asesinó a alrededor de 500 ciudadanos.

Las muertes ocurridas durante estas dictaduras latinoamericanas, que se unen a la de Stroessner en Paraguay, Banzer en Bolivia, Trujillo en República Dominicana y Duvalier en Haití, entre otras, fueron profundamente despreciables. Sin embargo, mientras duraron las dictaduras no hubo éxodos masivos ni un empobrecimiento generalizado de la población. Esto solo ocurrió con la llegada del régimen militar de izquierda de Venezuela que hizo de los dictadores de derecha unos amateur.

En Venezuela, a causa del régimen mueren alrededor de 8.000 personas al año, una cifra por lo menos 3 veces superior a la de cualquier otro país en Latinoamérica. Los militares del vecino país fueron instrumentales en posicionar y mantener el régimen de Maduro y Chávez, a cambio del poder que les dio nombrando más de 2.000 generales. Como consecuencia, las fuerzas militares tomaron partido político y han mantenido en el poder a un régimen que ha desplazado a más del 10 % de su población y sumido a más del 80 % en la pobreza.

En Colombia, las Fuerzas Armadas no están en su mejor momento. Desde los inicios, el proceso del aparato judicial dificulta su operación con legislación diseñada para Dinamarca y no para Cundinamarca. Dada la magnitud de la insurgencia en el país y el acceso que tiene a recursos económicos, el profesionalismo y rigor de los militares muchas veces no compensa las trabas legales que poco a poco les han ido abarrotando en nuestro sistema legal.

Adicionalmente, algunas manzanas podridas, implicadas en turbios arreglos con paramilitares y hasta con guerrilleros, así como escándalos como el cartel de los soles, han golpeado la credibilidad de la institución castrense. Sin embargo, si se comparan las fuerzas armadas colombianas con las de otros países en los cuales se han tomado el poder y, por otro lado su capacidad técnica, Colombia puede darse por muy bien servido en este renglón.

Las fuerzas militares tienen un rol crítico en estos momentos de nuestra historia. Además de la amenaza bélica potencial de un régimen venezolano que ante las dificultades económicas puede utilizar el conflicto para mantenerse en el poder, existe en Colombia un riesgo interno significativo de que sectores de la población se tomen el país por vías antidemocráticas, o en el mejor de los casos, priven a la mayoría del derecho a tener una vida en paz.

Para complicar un poco más la situación, algunos sectores políticos amenazan ya con incendiar el país si su candidato a la presidencia no gana, lo cual podría llevarnos a largos meses de disturbios que afectarían a la mayoría de los colombianos. Se teme, paralelamente, que un potencial gobierno con la misma tendencia política intente perpetuarse en el poder.

Las fuerzas armadas colombianas son las garantes de la constitución y como tal no pueden tomar un rol pasivo en el caso en que los derechos de la gran mayoría de los colombianos a vivir en libertad y paz se vean afectados. Dentro del respeto de la ley que las rige y la dirección del presidente, deben estar preparadas para defender los principios de nuestra constitución.