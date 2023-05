Las otras violencias

El presidente no quiere que llamen a su política bandera de gobierno la “paz total”. El problema es que su promesa de pacificación fue completa y no tendría sentido que así no lo fuera. Otro asunto es que “paces parciales” hemos tenido muchas y el proyecto de legado naufraga entre la demagogia, la urgencia de resultados y la candidez que han demostrado quienes lo coordinan desde la Casa de Nariño. El aumento de violencia sobre líderes sociales gravita como una carga insoportable para un gobierno que basó su agenda en la promesa de acabar las violencias.

Lo más grave no es tanto el tono de la carta del comisionado de paz –que ha causado justificada indignación sobre los cadáveres de cuatro inermes niños indígenas–, sino el profundo estado de debilidad que demuestra el gobierno, frente a los factores de violencia en nuestro país. Detrás podría subyacer una desesperada la búsqueda de resultados en la política más importante para el presidente.

Mientras el Gobierno ambienta infructuosamente una estrategia con los grupos violentos, el país parece estar incubando una crisis que también se expresa en las demás violencias. Un escenario muy sobrecogedor para un país donde la vida y la seguridad humana son tremendamente sensibles para atemperar el estado de ánimo de nuestra sociedad.

La pandemia desnudó muchos sentimientos y percepciones ocultas en todas las sociedades, desde el hartazgo con los liderazgos tradicionales en muchos países, hasta el abandono de la férrea ética del trabajo en algunos países de origen anglosajón. En otros han irrumpido con fuerza problemas críticos en la salud mental. Esto se manifiesta en problemas de adaptación de las personas al trabajo, al estudio, a la propia familia. Deserción escolar, divorcio, suicidio, alta accidentalidad son algunas de las consecuencias de esos trastornos adaptativos que no parecen resolverse y que representan todo un reto esta nueva época.

En Colombia estamos experimentando una espiral de violencias. Se manifiesta en lo cotidiano con la irritabilidad a flor de piel, que conduce a manifestaciones bizarras. Incluye a quien hace pública su situación familiar enviando por la ventana las pertenencias de la pareja, el incremento en agresiones a la fuerza pública, y las frecuentes agresiones a funcionarios de las aerolíneas. Pero lo más execrable es el incremento en casos que afectan a la mujer y feminicidios. Son socialmente intolerables. Deberían incitar una respuesta vigorosa de toda la sociedad.

El gobierno nacional pareciera ser también supremamente débil en su respuesta a esas otras violencias, que no se puede tolerar, y que hay que detener usando todas las medidas y estrategias que sean necesarias.

Las violencias generan más violencias. La respuesta de un grupo armado ante la evidencia de la fragilidad del Estado se ha manifestado en homicidios de niños pobremente condenados por el gobierno y una burlona respuesta de los violentos al hacer pública la penosa carta del comisionado. El homicidio de una mujer a plena luz del día, en un centro comercial de Bogotá, en el día de la madre no puede pasar desapercibido y debe hacer reaccionar al gobierno nacional. Aportan simbologías nefastas que suelen ser trasmisibles y muy difíciles de detener si no se actúa a tiempo. No hacerlo envía a muchos violentos de la cotidianidad, un mensaje de impunidad. Asimismo, intimida para las mujeres colombianas, quienes son las víctimas en el 81 % de los casos de violencia física y el 78 % de violencia de género (*).

El gobierno debe también cuidar los mensajes que envía desde sus más altas esferas. El tratamiento de casi héroes a los violentos, como ha sucedido con los personajes imputados de la llamada “primera línea”, reivindica la violencia como herramienta social. Esos funcionarios se están equivocando grandemente haciendo una apología de las conductas violentas.

Intervenir en estos casos de la otra violencia social implica la acción coordinada de entes como el ICBF, el ministerio de salud, el ministerio de justicia, medicina legal, la policía, entre otros. No se solucionará de inmediato; pero es urgente que el gobierno le presente a la sociedad su estrategia para detener las otras violencias y conductas violentas que están asolando el país. Hay que “quebrar las tendencias” a esa otra violencia mediante la acción decidida de todo el Estado.

(*) Datos del Observatorio Nacional de Violencias de Género https://www.sispro.gov.co/observatorios/onviolenciasgenero/Paginas/home.aspx