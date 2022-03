Las reuniones de Gaviria

El pasado 28 de febrero se reunieron en La Calera el jefe del Partido Liberal César Gaviria y el precandidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro en una reunión que duró aproximadamente dos horas. Antes del encuentro, Petro y Gaviria hablaban de tener una “simple conversación”, pero finalizada la reunión se conoció que podría crearse una alianza entre los liberales y Petro y que se reunirán una segunda vez después de las elecciones legislativas del 13 de marzo.

Petro dijo que habían hablado de dos temas muy importantes: “Dividiría en dos grandes temas lo que hablamos. Uno es el acuerdo de que lo que hay que desarrollar es un capitalismo productivo y evitar una serie de cosas antimodernas que hoy existen en el país que impiden el desarrollo económico, y, por otro lado, un cambio de las políticas sociales, sobre la base de garantizar efectivamente los derechos de la Constitución del 91″.

Petro y Gaviria están de acuerdo en algunos puntos, por ejemplo, en hacer una reforma tributaria en la que los ricos tendrían que pagar más impuestos, y no coinciden en el tema de la salud en el que Petro dice que quiere acabar con las EPS y Gaviria dice que el sistema está bien como está. Gaviria tampoco está de acuerdo con la propuesta de Petro que plantea imprimir más billetes en el Banco de la República porque dice que esto causaría más inflación.

Independientemente de que se dé esta alianza o no hay que preguntarse cómo termina el jefe del Partido Liberal en conversaciones de alianza con el precandidato del Pacto Histórico. Hay que recordar que el Partido Liberal es el partido más antiguo de Colombia, fue fundado en 1848 y por muchos años junto al Partido Conservador eran las únicas opciones de partidos políticos en el país. Fue fundado por Ezequiel Rojas el 16 de julio de 1848, cuando en el periódico bogotano El Aviso, n.° 26, salió un artículo llamado “La razón de mi voto”, en el que Rojas explicaba que él y sus simpatizantes apoyaban las ideas liberales que hasta el día de hoy están vigentes y que votarían por el general José Hilario López para las elecciones de 1849.

Elecciones en las que López fue electo y como gobernante implementó muchos cambios, como la creación de la Ley agraria, se consagró la libertad de prensa, pero lo más importante fue darles la libertad definitiva a los esclavos. Cómo pasa de ser el Partido Liberal, el partido más antiguo de la historia, con logros tan importantes durante años, a convertirse en lo que es hoy en día, un partido que en el actual 2022 está siendo vendido por su jefe al mejor postor, en reuniones con el precandidato del Pacto Histórico, exintegrante del M-19.

Ese mismo que tuiteaba el pasado 29 de diciembre de 2019: “El Partido Liberal se ha convertido en un saloncito de té de la casa de César Gaviria. Este dueño y señor del otrora mayor partido popular de Colombia, impone a su hijo, vinculado a Odebrecht, como su candidato presidencial. ¿Qué harán los liberales progresistas del pueblo?”, en que vinculaba al hijo de César Gaviria de tener nexos con Odebrecht.

Como dicen por ahí, solo ellos se entienden. Petro siendo exintegrante del M-19 y Gaviria habiendo permitido que Pablo Escobar, uno de los asesinos más grandes de Colombia, se construyera su propia cárcel, La Catedral, para evitar su extradición. De qué viene a hablar la maquinaria política hecha persona con este exguerrillero. Una vergüenza para el país.

Es tan grave la situación actual del jefe del Partido Liberal César Gaviria que ya se había reunido con el precandidato presidencial por la coalición Centro Esperanza Alejandro Gaviria, y tiene planeado reunirse con otros precandidatos, lo que muestra, y como se dice vulgarmente, que se está yendo con el mejor postor. A lo que nos preguntamos: ¿será que lo que busca es un puesto para el hijo? ¿O qué más estará buscando?

Amanecerá y veremos. Lo que sí queda claro es que el Partido Liberal estará recibiendo migajas después de ser un partido histórico tan importante en el país. Ojalá que como país abramos los ojos y no sigamos permitiendo que ciertos políticos sean lobos con piel de oveja y mucho menos que se alíen para acabar con el país. Como dijo el filósofo y político inglés Francis Bacon: “Si no mantenemos la justicia, la justicia no nos protegerá a nosotros”. No olvidemos. Colombia, por favor, no olvidemos.