Las risibles justificaciones de Gustavo Bolívar

El fin de semana pasado se publicaron dos entregas de la columna del exsenador Gustavo Bolívar sobre su reencuentro con el presidente Gustavo Petro. Varios puntos se tocaron: la molestia con el expresidente Juan Manuel Santos, la visión y orientación del Gobierno, la exploración petrolera y el avance del metro en Bogotá.

Respecto al primero, no sorprende que el mandatario no sea capaz de aceptar la critica justa y justificada de un hombre que también tuvo el reto de dirigir el país. Bolívar resalta bastante la molestia que le generaron los comentarios de Santos, que hoy parece ser un enemigo, pero que durante la campaña era un compañero y aliado, lo cual quedó en evidencia con los nombramientos de Alejandro Gaviria, Cecilia López, José Antonio Ocampo y Alfonso Prada; los mismos que hoy ya no son parte del gabinete porque el presidente no soporta que nadie lo cuestione.

De las declaraciones del expresidente en la convención de Asobancaria y la molestia que genera en Gustavo Petro se denotan los siguientes dos puntos. Petro no soporta que alguien se atreva a decir que “no se sabe su gobierno para donde va”. Y no es cierto que el presidente sepa desde niño a dónde se dirige. Tal vez desde siempre supo que quería ser presidente, pero eso es algo muy distinto a que sepa hacia donde va su gobierno, sus reformas y su visión de país.

El proyecto político de él no es -como lo afirma Bolívar- “Defender los derechos de los colombianos, especialmente los más humildes y transformar a Colombia a través de Reformas Sociales”, su único interés siempre ha sido él mismo. Su ego ha sido tan grande que no le permite ver lo que está ante sus ojos, la falta de articulación de su propio gabinete, la inexperiencia de su bancada para sacar adelante sus iniciativas, la desaprobación de los colombianos que justifica él y Bolívar alegando a sesgo por parte de las consultoras y citando una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, que claramente el Gobierno Nacional tiene gran injerencia en su resultado. No puede reconocer sus propios errores porque su interés no está en lograr un mejor país, sino solamente en mirarse al espejo con su narcisismo y verse, creerse y no refutarse su falsa grandeza.

En medio del cinismo de la columna se toca otro punto. Ahora resulta que el presidente nunca ha dicho que cerrará los grifos de la producción petrolera del país sino que ha mencionado que detendrá la exploración. Esta discusión se ha tenido varias veces por las declaraciones de él y su ministra Irene Vélez. Afirmaciones que muchas veces el exministro José Antonio Ocampo tuvo que salir a desmentir para calmar el pánico económico que generaban. No puede ahora decirnos y justificar sus irreverentes e impulsivas declaraciones tratando de matizar su discurso. Juan Manuel Santos no se equivoca al decir que ha sido un error este mensaje y no somos todos unos “ignorantes” como afirman en la columna.

Un último punto fue el metro de Bogotá. Bolívar dice que le preocupan los pilotes de la obra que irán en medio de las estaciones de TransMilenio y la infraestructura que se formará con el metro elevado. Según Bolívar, la ciudad tan solo cuenta con 500 buses eléctricos de 6000 que existen el sistema, lo cual haría que las personas reciban directamente la emisión de gases tóxicos. Lo que no cuenta el exsenador es que en el componente troncal de TransMilenio hay 2.300 buses, de los cuales el 41% son de tecnología Euro VI y eléctricos. Bolívar quiere ser alcalde de Bogotá y no es capaz de diferenciar los distintos componentes del sistema de transporte.

Son una burla estas respuestas que el presidente intenta dar a través de Gustavo Bolívar. Solo son un ejemplo más de la desconexión que el presidente tiene con lo que realmente pasa en el país. Vive dentro de su burbuja, y en un país democrático hay que ser critico y autocritico. De los cuestionamientos salen mejores resultados y de las discusiones se alimentan los intereses que mejor beneficio le den la sociedad. Pero como es evidente durante toda la trayectoria política de Petro y hoy en el rol más importante del país, nos queda claro que para él lo único que importa es su propio ego.