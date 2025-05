León XIV: “El mal no prevalecerá”

El nuevo papa no tiene que ser un actor repetidor de anteriores pontífices, pues revelará la faceta de Dios que hoy la Iglesia y el mundo necesitan.

Cada cierto tiempo, la humanidad pone su mirada en una ordinaria chimenea que se instala en el tejado de la Capilla Sixtina. De generación en generación, millones de personas han puesto su confianza en la esperanzadora noticia que puede anunciarse por medio de tan anhelada fumata blanca: un nuevo papa, un nuevo pastor de paz. Hoy, días después de tan gozosa noticia, podemos volver a decir que la chimenea no defrauda: habemus papam . ¡Y qué papa!

El haber contenido las lágrimas es una prueba de la profunda conciencia que adquiere sobre la labor que le fue encomendada. Ya sabe que no es Robert Prevost, ya sabe que es Pedro. Porque la elección de un nuevo papa no se trata de la continuidad de un pontificado, como si se tratara de un proyecto político. Hablamos de la continuidad de la Iglesia, con sus necesidades específicas. Su nombre y su vida, desde ahora, serán un signo para la fe de millones y un faro que ilumina las noches del mundo, incluso para los no católicos.