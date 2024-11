Les tocó el turno a los híbridos

Incluso se instruyó que todos los vehículos adquiridos con recursos públicos debían ser híbridos o eléctricos. Sin embargo, esta política no se ha cumplido: tanto los vehículos utilizados por la Presidencia y la Vicepresidencia, como otros adquiridos bajo este gobierno, no cumplen con dicha instrucción. A esto se suma que, en la licitación de la Unidad Nacional de Protección para la compra de vehículos, los oferentes han propuesto 170 camionetas que no son híbridas ni eléctricas.