Pensemos en el futuro de la humanidad. Con el cambio de paradigma de un mundo con recursos ilimitados para su desarrollo, hemos pasado, en un lapso imperceptible en la historia de menos de 30 años, a que se esboce poco a poco la visión de un mundo que no da para seguir desarrollándonos como raza, en el cual el planeta es el cuello de botella de la humanidad.

Esta nueva visión del mundo agarra a la humanidad mal parada. El coeficiente Gini del mundo es de 0.67, superior al de cualquier de los países del planeta, y la historia ha demostrado que el desarrollo es la mejor receta para disminuir la igualdad y tener cada vez menos humanos viviendo por debajo de la línea de la pobreza.

De 1960 a hoy, el producto interno bruto del mundo per cápita ha pasado de 500 dólares a más de 12,000 dólares. En términos reales, el ingreso per cápita del mundo ha crecido 250% en el mismo plazo, a pesar de que la población creció de algo más de 3 billones de personas a casi 8 billones de personas. Es decir, el desarrollo no solo ha permitido que la capacidad de compra promedio de la gente crezca por 2.5 veces, sino que ha permitido que esto le suceda a 2.5 veces más de personas: en otras palabras, si la población hubiese permanecido constante, el ingreso promedio per cápita hubiese crecido más de seis veces.

Ante este dilema, el discurso del presidente Petro ha estado matizado por el concepto del decrecimiento, en otras palabras, el de frenar el desarrollo. Su solución al cuello de botella que se presenta al desarrollo en el cambio climático es que se sacrifique el desarrollo. No lo manifiesta abiertamente, pero al condenar las fuentes energéticas actuales como causantes de la debacle climática y proponer que se elimine el uso de hidrocarburos y carbón (y por medio de la reforma tributaria, los carbohidratos chatarra), empequeñece el desarrollo y golpea paradójicamente, en un mundo con un GINI alto, a los humanos menos privilegiados.

Sin embargo, la conceptualización anti desarrollo de Petro no se queda ahí. En la tensión que existe entre el poder central, manejado por la clase política, y el poder ejercido por los ciudadanos, en ejercicio de sus libertades individuales, el actual gobierno colombiano se inclina por lo primero. En esa dirección se incrementa el recaudo tributario del Estado, moderar los pagos de pensiones a los individuos y en general las reformas propuestas por el ejecutivo en el congreso.

La historia es contundente en este sentido. Un Estado manejado centralmente desde lo económico, como el de la antigua URSS o el de China antes de la apertura, castiga el desarrollo y la generación de bienestar para sus ciudadanos. La economía de mercado, en la que la iniciativa de los ciudadanos se facilita y se autorregula, genera más bienestar, como lo demuestra el desarrollo de Corea del Sur, los países dragones del sudeste asiático o Japón. En contraposición, países como Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Venezuela y Argentina destrozan el bienestar de su gente cuando ponen a crear valor para todos a políticos que no tienen ni las capacidades ni los incentivos para hacerlo.

Las economías de mercado bien manejadas desde el poder central son atractivas para los inversionistas, a quienes les fascina ser parte de las historias de éxito. Los períodos de crecimiento económico en Colombia han estado acompañados de alta inversión, local y foránea, atraída por un ambiente de confianza. El camino para combatir la pobreza en Colombia pasa porque el gobierno genere confianza a los inversionistas y le apueste al desarrollo a través de los particulares. No se trata aquí de políticas neoliberales ni de apuestas ideológicas de derecha, se trata de lo que la historia demuestra que funciona.

Lógicamente, el desarrollo no solo requiere que las políticas estatales sean apropiadas y limitadas, sino también que su ejecución sea de calidad. Independiente de la orientación ideológica, un país no se desarrolla sin que la educación sea de calidad, sin que su infraestructura le permita ser competitivo y sin atraer talento a nivel mundial. Los gobiernos de Colombia desde hace décadas han sido incapaces de lograrlo, más por la falta de capacidad técnica que por corrupción.

¿Cómo es posible que Colombia el gremio de educadores no le importe la calidad de la educación? ¿Cómo puede ser Bogotá competitiva con los accesos viales que tiene? ¿Cómo podemos ser competitivos con un régimen laboral lleno de obstáculos para los empresarios? ¿Cómo logramos que la justicia les dé por lo menos un poco de seguridad jurídica a nuestros ciudadanos y empresas? La justicia, la educación de calidad y la infraestructura poco contaminan.

La solución a estas preguntas es la que nos permitiría desarrollarnos sin afectar nuestro planeta. No son temas sencillos, pero es obvio que no es lanzándose por el lado fácil que se logra una mejor vida para nuestros compatriotas.