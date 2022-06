Lo NO negociable este domingo

Los colombianos que acudamos este domingo a las urnas tenemos tres opciones: Hernández, Petro o voto en blanco. Las tres contienen dudas para un electorado que, como pocas veces en nuestra historia reciente, se había enfrentado a una decisión que, por donde se le mire, implica importantes riesgos para el futuro de nuestra nación. Y estas dudas podrían no resolverse si, más allá de las emociones que generan los candidatos, no definimos como ciudadanos lo que no estamos dispuestos a negociar en tiempos de cambio de gobierno.

Porque al votar por cualquiera de las tres opciones estamos negociando algo importante: o bien nuestro modelo de Estado, que tiene consecuencias directas sobre nuestro desarrollo socioeconómico, o bien nuestro sistema político, que tendrá implicaciones sobre el papel del Estado. El voto en blanco, en este sentido, se convierte en un mecanismo de validación del modelo actual de Estado y de nuestro actual sistema político.

Pensar en el modelo de Estado que queremos, exige -muy pragmáticamente- reflexionar sobre nuestro Estado social de derecho, que es realmente lo que está en juego.

Al votar estaremos fortaleciendo o manteniendo igual un ordenamiento jurídico que actualmente incorpora los derechos sociales fundamentales junto a los derechos políticos y civiles, con un Estado que se compromete a hacerlos cumplir. Estamos hablando de los derechos a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación y a la salud. Parecen derechos obvios, pero que han recobrado importancia política y administrativa por cuenta de los efectos de la pandemia en el bienestar social. Por ello, la visión de los candidatos sobre la equidad, que es la madre social de estos derechos, es fundamental.

Adicionalmente, tenemos los derechos políticos y civiles, que también están en juego. Son aquellos que protegen la libertad y la igualdad. No podemos permitirnos un retroceso en estos dos frentes de desarrollo sociopolítico y es erróneo reducir esta reflexión solamente a las libertades económicas, como es el derecho a la propiedad. Otros tipos de libertad, como las relacionadas con el libre desarrollo de la mujer, o de los grupos vulnerables, también deben ser evaluadas. Pero el Estado social de derecho, que está en juego, no es solo una estructura de derechos.

También es el instrumento garante de la independencia de los poderes del Estado, sin el cual es insostenible el mismo aparato estatal, pero también la democracia. De allí que Petro se esté comprometiendo públicamente a respetar los poderes diferentes al Ejecutivo, pero cuesta creerle.

Y por lo mismo, es preocupante que Rodolfo, ante su evidente debilidad en el Congreso, haya hablado de legislar, mediante la conmoción interior, desde la Casa de Nariño. Es tan repudiable la violación de la independencia como la extralimitación de los poderes.

Otra arista de la decisión del domingo, en relación con el Estado, es su rol como agente de la economía. O dicho de otra forma, la transformación del modelo económico, con un Estado más o menos interventor.

La tendencia hiper-reformista de Petro apunta a un Estado más grande, más activo, pero más costoso y eventualmente más corrupto. Un Estado mucho más comprometido con la equidad social, pero que podría entrar en colisión con la iniciativa privada, por cuenta de la culpa sobre la riqueza que el mismo Petro ha creado en el imaginario sociopolítico de izquierda y que será muy difícil desmontar, pese a la moderación evidente de la visión económica petrista.

Rodolfo tiene una visión de Estado más simple, pero no por ello más clara. Un Estado sin corrupción, lo que impulsaría su eficiencia. Pero no ha logrado explicar con contundencia técnica cómo reducirá la corrupción y menos cómo ese Estado menos corrupto se erigirá como garante de un crecimiento económico más estable y sólido. Sus seguidores infieren que un empresario como

Rodolfo respetará los fundamentos del modelo económico y mantendrá al Estado como garante sin intervenir más de lo actual. Es claro que bajo su mandato no estaría amenazada la inversión privada, pero preocupa que su visión del rol del Estado en la economía no contiene una estrategia para reducir la brecha social. Y un Estado débil en economía social, no es un Estado moderno. El Estado es una creación de la civilización en la búsqueda del bienestar social que navega, imprescindiblemente, en un sistema de relaciones políticas. Por ello la importancia de pensar en el sistema político que queremos para los próximos cuatro años. De él depende en gran parte la gobernabilidad.

Pensemos qué tipo de poder ejecutivo queremos, qué tipo de relaciones del ejecutivo con el Congreso, qué potencial de relaciones del gobierno nacional vemos con los territorios y cuán importante será la participación social en las decisiones políticas del nuevo mandatario.

Petro promete un sistema nuevo, pero con los agentes políticos de siempre, -salvo algunas excepciones- e incluso con los menos deseados por el propio sistema. Además, es previsible que las relaciones políticas de su gobierno sean conflictivas. Rodolfo por su parte, no ofrece nada de fondo en esta materia, pero no tendrá otra opción que operar políticamente con los agentes políticos del actual establecimiento, tanto de derecha como de centro. Por su eventual estilo de presidencialismo autoritario, también podría gobernar en permanente choque con las fuerzas políticas, incluso de derecha.

Ningún candidato nos ofrece las certezas que deseamos en relación con la visión del Estado que deseamos y del sistema político que necesitamos. Pero esa encrucijada no debería alentar el voto en blanco porque alimenta el status quo, cuando es evidente que nuestra sociedad demanda ajustes importantes. Lo que queda es que cada ciudadano construya su propio crisol con las pistas que nos entrega cada candidato sobre el Estado y el sistema político.