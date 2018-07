¿Las marionetas de Petro?

Mucho tendrá para reflexionar Sergio Fajardo, quien, con algo de ingenuidad, creyó en la Alianza Verde para conformar una coalición con la que compitió por la presidencia de la República en la primera vuelta. Quien fuera su coequipera de fórmula, Claudia López, junto con sus compañeros de partido, Antanas Mockus, Angélica Lozano y Navarro Wolf, acaban de hacer trizas lo que en algún momento llegó a llamarse “fajardismo”, pues contrario a su candidato, quien optó por el voto en blanco, terminaron entregando el partido a la opción más radical de la izquierda colombiana. El día de ayer, Claudia López y Mockus le entregaron a Gustavo Petro las banderas de un partido que tenía todas las opciones para convertirse en el líder del cetro político, con claras posibilidades para llegar a la Casa de Nariño en cuatro años.

En la más clara muestra de incoherencia política de la historia reciente de Colombia, Antanas Mockus, un hombre que se había caracterizado por defender los más profundos principios democráticos, dedica los últimos años de su carrera pública dando un salto al vacío al permitir que su nombre sea utilizado para legitimar un proyecto político que propone un modelo económico y de Estado, en el cual, no me cansaré de advertirlo, se sacrificaran las libertades ciudadanas, la propiedad privada y la cultura democrática, por cuenta de un esquema de estatización y absorción de los partidos políticos, para privilegiar un súper poder cuyo único líder será Petro, quién con toda seguridad, como ya lo ha anunciado él mismo, no dejará la presidencia hasta que garantice que su movimiento político se perpetúe cómo partido único, al mejor estilo de Chávez y Maduro.

Es incomprensible que un hombre como Mockus cambie de la noche a la mañana su discurso. En una entrevista concedida a Vicky Dávila el 13 de marzo pasado, al ser preguntado sobre Gustavo Petro, los presentó como una persona que pasa por encima de la Ley.

Estas fueron las palabras del Mockus de hace dos meses, “Gustavo Petro es muy buen orador, pero su relación con la Ley no la veo suficientemente estrecha, uno se vuelve presidente, uno se vuelve alcalde, cuando uno jura cumplir la Constitución y la Ley, eso significa que si uno renuncia a incumplirlas o que si uno las incumple acepta un costo y paga ese costo, entonces no puede violar la Ley impunemente.”

Además Mockus descalificó a Petro diciendo que “como administrador no fue suficientemente respetuoso de la Ley, pues varias veces se saltó la Ley”.

¿Por qué entonces ahora Mockus le entrega su futuro político a alguien que tiene la tendencia, según sus propias palabras, de pasar por encima de la Ley? Será que Mockus, al igual que Claudia López ¿estaban engañando a sus seguidores, y al propio Fajardo? Cuando se repasan los trinos y declaraciones de Claudia López, el tema es aún más contradictorio y no menos que chocante, pues la hoy segura jefe de debate de Petro, hace pocas semanas “crucificaba” a Ángela Robledo por salirse de la Alianza Verde para ser la fórmula vicepresidencial del exalcalde y consideraba imposible trabajar con Petro por su apoyo a la dictadura en Venezuela.

Respondiendo a un trino de Ángela Robledo, Claudia López la acusó de privilegiar su ambición personal, calificando su búsqueda de un diálogo con Fajardo como una “pantomima” para disfrazar una especie de trampa.

tanta pantomima .... supuesta invitación "al dialogo".... para disfrazar una mera ambición personal ... era más simple la verdad y la franqueza. https://t.co/SApusC8JAf — Claudia López (@ClaudiaLopez) 16 de marzo de 2018

Meses atrás, en agosto de 2017, en otro trino la propia Claudia López había calificado a Petro como defensor de la dictadura de Nicolás Maduro.

Que vayan quedando claras las diferencias. Unos condenamos la dictadura de Maduro en Venezuela y otros la defienden. Imposible coincidir https://t.co/w0istYl0pm — Claudia López (@ClaudiaLopez) 1 de agosto de 2017

¿A quién creerle entonces? Al igual que Petro, Claudia López, Mockus y líderes verdes cómo Angélica Lozano y Antonio Navarro Wolf, quienes habían defendido ideas de centro, están cambiando totalmente su discurso, radicalizando su posición contra Iván Duque, mostrando que están dispuestos a todo, incluso a que el país caiga en una dictadura similar a la de Venezuela, con tal de derrotar al Centro Democrático. Triste final para un partido como la Alianza Verde, que parece haber decidido convertir a sus líderes en la marionetas de Petro, en lugar de conformar una fuerza de centro que seguramente se habría convertido en la verdadera renovación de los partidos políticos en Colombia. Para rematar, la Alianza Verde no tendrá futuro diferente a terminar diluida como parte de la bancada de la Farc y el “petrismo” en el Congreso.

