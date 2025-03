Los barrimos en 2023

La verdad es que la lógica del voto útil, como en la ruleta o los dados, puede caer en cualquier parte: ¡pudo incluso escoger a Rodolfo! Y eso, claro, no fue bueno. Para muchos Rodolfo era tan malo que llegaron a creer que Petro era menos malo. ¡A pesar de haberlo sufrido como alcalde!

Pero lo aleatorio del voto útil, principal criterio de selección del olvidadizo y superficial pueblo colombiano, no quita el hecho de que la gran mayoría de votantes reaccionaron rápido y duro al desastre del gobierno petrista en 2023.

Petro tendrá que hacer las elecciones. No existe ninguna opción constitucional para evitarlas. Por más que permita, con la ayuda denodada de su nuevo ministro de Defensa, la degradación sistemática del orden público, no logrará que los peones que tiene y que pondrá en la Corte Constitucional le aprueben esa ruptura del orden constitucional. Por más que la clase política y los grupos económicos hayan ordeñado a Petro, la ruptura constitucional les saldría demasiado costosa en términos de imagen y de valoración de sus activos. Lo que Petro les tendría que ofrecer sería tan valioso que dejaría al aspirante a tirano tan amarrado que no sería la reencarnación de Chávez que añora.