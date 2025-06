Los Bukele colombianos: megacárceles, megaocurrencias y microvalores

El senador quiere emular al presidente Bukele, pero olvida lo más importante: Bukele no empezó por las cárceles. Empezó por el país. Su primer plan de gobierno no fue un megaproyecto de concreto, fue el Plan Cuscatlán, una hoja de ruta integral que atacaba de raíz la violencia, la corrupción y el abandono estatal. Contemplaba tecnología, inversión social, reforma institucional, y sí: cárceles… pero al final del proceso, no como parche inicial para la hemorragia moral que vive una nación.

En Colombia, en cambio, la cárcel es un castigo hueco: no resocializa, no repara, no produce. Y ahora quieren llenarla de más gente, como si el problema fuera de espacio, y no de sentido. La culpa no es solo de este gobierno: es de un país que olvidó qué significan la ética, la honestidad y los valores.