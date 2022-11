Los capos de una vil estafa

Cuando explotó el escándalo de Elite, una de las víctimas me envió el título que le habían entregado a cambio de una inversión de 100 millones de pesos. Era una libranza. Elite ofrecía libranzas, que son documentos en que un maestro, un policía, un soldado que ha recibido un préstamo de un banco o de una cooperativa, autoriza para que la pagaduría descuente mensualmente del sueldo una suma para amortizar la deuda. Era una forma de inversión segura porque la Policía, el Ejército, el magisterio y otras entidades oficiales pagan cumplidamente los salarios.

El título traía el nombre del deudor. Lo llamé y verifiqué que todos los datos que aparecían en la libranza eran correctos, la dirección en Cartagena, el teléfono, el número de la cédula, etcétera. Pero cuando le mencioné al deudor que él trabajaba en el Inpec, como lo indicaba el documento, dijo que no, que era suboficial de la Armada. Es decir, la libranza era falsa y fraudulenta. El Inpec obviamente no podía retener parte del sueldo de alguien que no trabajaba allá. Ese fraude se repitió por 6.000, que es el número de damnificados que perdieron por lo menos 600.000 millones de pesos en Elite International Américas, el rimbombante y ridículo nombre completo de la firma captadora, timadora, embustera, marrullera, defraudadora y embaucadora cuyos jerarcas cometieron la vil estafa. A la víctima inicialmente le pagaron los intereses como si supuestamente se hubiera hecho el descuento al empleado del Inpec. Obviamente ese dinero venía de los nuevos clientes de Elite que caían en la trampa, como pasa siempre en las pirámides. Hace poco volví a hablar con la víctima. Me dijo que la liquidación le devolvió 27 millones de pesos. Han pasado seis años, me decía este cliente acongojado, y los capos de Elite no han sido condenados.

Se trata de José Alejandro Navas Vengoechea, Marino Salgado Carvajal y el ciudadano español Francisco Odriozola Juan. ¿Para qué sirven la Fiscalía y la justicia penal si en una estafa masiva y flagrante como esta no se hace justicia? Agregaba la víctima que aspira a que los fiscales y jueces que llevan estos casos caigan en el mismo círculo del infierno reservado a los estafadores y a los abogados de los pillos de Elite y de las cooperativas. Los capos, añadía, “son hampones, miserables y sinvergüenzas que robaron el patrimonio a más de 6.000 colombianos y mataron a más de 100 personas”.

Se calcula que más de 100 personas han fallecido porque el fraude los llevó a la quiebra y de ahí a la enfermedad y a la muerte, cuando no al suicidio. Esta víctima de Navas, Salgado y Odriozola ha tenido que enfrentar también la culpa de haber recomendado la inversión en Elite a familiares y amigos, que terminaron comprando papeles falsos a precio de oro. Además, los autores de este delito no han sido desenmascarados y denunciados de la misma forma masiva en que lo fue David Murcia Guzmán, de DMG.

Hace poco fueron detenidos Delvis Sugey Medina Herrera y su esposo o exesposo Roberto José Herrera, que fue parlamentario del Magdalena. A Herrera lo acusan de recibir sobornos que suman 11.000 millones de pesos por gestionar contratos de Bolívar y Magdalena. Herrera y Medina, a través de cooperativas postizas, montaron en la Costa Atlántica fábricas de libranzas falsas, llenas de sellos y firmas autenticadas, que vendían a Elite en Bogotá, la cual luego las colocaba entre miles de clientes en todo el país. En 2018, Delvis Sugey Medina ya había sido capturada por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, estafa agravada, captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro y enriquecimiento ilícito de particulares. ¿Por qué no la condenaron en esa ocasión? Tampoco está condenada su cómplice Dellys Margarita Herrera, cuyo patrimonio se triplicó con el inicio de la captación ilegal de Elite, pues pasó de 8.000 millones de pesos en 2011 a casi 24.000 millones en 2012, según comprobó Supersociedades.

Otra cómplice de Delvis Sugey Medina se llama Ana Milena Aguirre Mejía. Tampoco está condenada. ¿Por qué nunca se sabe de actuaciones de la Dian contra el patrimonio mal habido de estos sujetos que estafan a viudas, ancianos y también a gente joven? ¿Tienen cómplices en la Dian? Estraval, otro desfalco con libranzas, estalló un año antes de Elite. Un total de 10.000 personas perdieron en ambos fraudes un millón de millones de pesos, o un billón de pesos, equivalentes a una vigésima parte de la reforma tributaria. Dicho de otra manera, 20 Navas Vengoechea son la reforma tributaria. “Las víctimas de Elite quedamos entre las mafias de la Cosa Nostra y de la camorra”, me dijo la víctima que perdió 100 millones de pesos.