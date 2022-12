Los derechos humanos no tienen fronteras

Migrar es un proceso natural de la vida humana. Si miramos hacia atrás en el tiempo seguramente descubriremos que nuestros padres, abuelos o sus abuelos, nacieron en otros lugares del planeta, en otras zonas del país diferentes a las que hoy habitamos, simplemente porque buscar un mejor presente y futuro para nuestras familias, ha sido un movilizador de las sociedades desde tiempos ancestrales.

Lo cierto es que el mundo de hoy enfrenta múltiples fenómenos migratorios y diversas son las causas que los motivan, donde algunos de los que más sobresalen son el impacto del cambio climático, los conflictos internos y las tensiones políticas que obligan a las personas a huir de sus países ante el miedo y la vulneración sistemática de sus derechos humanos. Esa migración forzada, según la Agencia de la ONU para los Refugiados – ACNUR, se ha duplicado en la última década y es la mayor que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial.

En nuestro caso, Colombia no solo ha enfrentado el desplazamiento interno a causa del conflicto armado, sino que también ha sido el principal receptor de la migración venezolana, un fenómeno que ya supera los dos millones de personas y donde cerca del 52% de esa población corresponde a mujeres y niñas. Ellas enfrentan numerosos retos para poder acceder y ejercer, de manera integral, sus derechos fundamentales como la educación, el empleo, la seguridad, la vivienda y la salud, donde el enfoque de la sexualidad es muchas veces invisibilizado. Esto nos lleva a seguir asumiendo esta realidad, no solo desde un enfoque de derechos humanos, sino que también desde una perspectiva de género. Y es que los contextos de crisis humanitarias y fenómenos migratorios afectan de manera desproporcionada a las niñas y mujeres. Ellas son más vulnerables, enfrentan barreras enormes para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y se ven mayormente expuestas a las violencias basadas en género, incluyendo la trata de personas y la violencia sexual.

Zuley*, por ejemplo, tiene 24 años, desde hace un año vive con VIH y no ha podido acceder a medicamentos antirretrovirales de manera periódica; Yorely*, del estado Zulia, tiene dos hijos y enfrenta dificultades para adquirir métodos anticonceptivos; Andrea*, otra mujer venezolana sobreviviente de la trata de personas ha requerido atención para cuidar su salud mental y no lo ha conseguido. Como ellas, miles de mujeres tienen constantes necesidades insatisfechas en lo que a su salud sexual y reproductiva se refiere. De hecho, Profamilia identificó que el acceso a métodos anticonceptivos, la prevención y atención de Infecciones de Transmisión Sexual, la prevención del embarazo adolescente, el acceso a educación sexual y las barreras en servicios de aborto seguro, siguen siendo retos relevantes que impactan la salud pública de las migrantes y refugiadas que habitan Colombia.

Por eso, en 2018 creamos el proyecto Sin Fronteras, gracias al compromiso de la cooperación internacional con nuestro propósito misional que busca garantizar la salud, así como el conocimiento y el ejercicio de los derechos que tenemos todos alrededor de la sexualidad. A la fecha hemos atendido a cerca de 300 mil migrantes y refugiados provenientes de Venezuela a través de la prestación de más de medio millón de servicios en salud, con énfasis en salud sexual y reproductiva. Del total de estas personas, el 46% representa población joven (menor de 28 de años) y el 91%, corresponde a mujeres.

¿Quién no ha soñado con un mejor futuro? ¿Quién no ha sentido la necesidad de cuidar a su familia ante escenarios inseguros? se preguntaba hace unos días Antonio Vitorino, Director General de la Organización Internacional para las Migraciones OIM. Todos hemos migrado, o tenemos alguien cercano, incluso hijos o hermanos que lo han hecho. No por las mismas causas, no de las mismas formas…sobre todo no con las mismas consecuencias. Debemos avanzar hacia una sociedad que ofrezca entornos seguros y protectores para quienes dejan su país, una Colombia que reconozca al otro desde una dimensión humana, que no rechace, violente o discrimine; una Colombia que reconozca su pasado, recuerde su historia y desde allí haga todo lo posible por convertirse en un lugar amable y tolerante también para esas personas, niñas, adolescentes, mujeres que lo único que buscan es un mejor futuro para ellas y sus familias y que desean aportar, con dignidad y respeto al bienestar del país que las acoge.

La garantía de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos no tiene fronteras, bajo esa premisa trabajamos en Profamilia.